Nórsko predloží rezolúciu o zrušení obmedzení pre pomoc Pásmu Gazy
Medzinárodný súdny dvor (MSD) v stredu uviedol, že Izrael je povinný uľahčiť prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a zabezpečiť „základné potreby“ tamojšieho obyvateľstva.
Autor TASR
Oslo 22. októbra (TASR) - Nórsko predloží rezolúciu Valného zhromaždenia OSN, aby Izrael zrušil obmedzenia týkajúce sa pomoci pre Palestínčanov. Uviedol to v stredu minister zahraničných vecí Espen Barth Eide, TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Medzinárodný súdny dvor (MSD) v stredu uviedol, že Izrael je povinný uľahčiť prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a zabezpečiť „základné potreby“ tamojšieho obyvateľstva. Izrael takéto stanovisko hlavného súdneho orgánu OSN odmietol.
„Nórsko má v úmysle nadviazať na toto rozhodnutie (MSD) novou rezolúciou Valného zhromaždenia OSN,“ uviedol minister zahraničných Eide na tlačovej konferencii. „Žiadna krajina nie je nadradená nad svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva. Je to zásadné pre Palestínčanov aj pre všetky ostatné národy žijúce vo vojnovej či konfliktnej zóne,“ dodal.
Ministerstvo neskôr upresnilo, že Nórsko predloží rezolúciu spolu s ďalšími krajinami, aby podporili rozhodnutie MSD a pomohli zabezpečiť, že na jeho stanovisko nadviažu konkrétne kroky.
Izrael poprel, že by porušil medzinárodné právo, a argumentoval, že konanie pred MSD je zaujaté. „Je to ďalší politický pokus zaviesť politické opatrenia proti Izraelu pod zámienkou ‚medzinárodného práva‘,“ dodal. Poradné stanoviská MSD sú označované za nezáväzné, napriek tomu majú značnú právnu váhu, napísala agentúra AP.
