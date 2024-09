Nórsko predlžuje a zväčšuje svoj program pomoci pre Ukrajinu

Oslo 20. septembra (TASR) - Nórsko predĺži svoj program pomoci Ukrajine o ďalšie tri roky, teda do roku 2030, a rozšíri ho o 60 miliárd nórskych korún (5,1 miliardy eur). Oznámila to v piatok tamojšia vláda, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Oslo vyčlenilo v roku 2023 na vojenskú pomoc a obnovu Ukrajiny 75 miliárd korún (6,4 miliardy eur) rozdelených na päť rokov, a síce do roku 2027. V piatok informovalo, že táto suma sa zvýši na celkových 135 miliárd (11,5 miliardy eur), pričom program bude pokračovať do roku 2030.



Agentúra AFP pripomína, že táto severská krajina prisľúbila Ukrajine pre aktuálny rok celkovú pomoc vo výške 22 miliárd korún. Aj tú v piatok zvýšila o ďalších päť miliárd korún určených na "dôležité civilné potreby", ako informoval nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Dodal, že Európa zažíva nebezpečné časy.



Zvýšenie balíka pomoci ešte bude musieť odsúhlasiť parlament. V tom bude Störeho stredoľavicová menšinová vláda závisieť od podpory zo strany opozície, ktorá je však prevažne za väčšiu pomoc Ukrajine.