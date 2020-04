Nórsko predlžuje zákaz veľkých podujatí do 1. septembra

Oslo 25. apríla (TASR) - Nórsko predlžuje zákaz všetkých podujatí s viac ako 500 účastníkmi až do 1. septembra. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Nórsky minister kultúry Abid Raja na sobotňajšej tlačovej konferencii povedal, že "teraz platí zákaz veľkých športových podujatí, festivalov a koncertov do 15. júna. Tento zákaz sa teraz predlžuje do 1. septembra".



Minister dodal, že pre nórsku vládu nebolo ľahké takto rozhodnúť. Zdôraznil však, že "nemôžeme mať (v Nórsku) veľké akcie, lebo môžu prispieť k ďalším nákazám, ktoré následne nepriaznivo ovplyvnia život a zdravie" obyvateľov.



Nórsko hlásilo 201 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované novým druhom koronavírusu a 7493 potvrdených prípadov nákazy.