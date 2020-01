Premiérka verí, že k rekonštrukcii vlády dôjde do konca januára

Štokholm 21. januára (TASR) - Nórska premiérka Erna Solbergová dúfa, že rokovania o sformovaní nového kabinetu sa skončia do konca januára. Vyjadrila sa tak po tom, ako sa v pondelok rozpadla jej vládna koalícia. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Solbergová pre nórsku televíznu stanicu TV2 uviedla, že je dôležité, aby sa vláda sformovala a fungovala "čo najskôr".



Populistická pravicová Strana Pokroku (FrP) v pondelok oznámila, že odchádza zo stredopravicovej vládnej koalície v súvislosti s rozhodnutím vlády o repatriácii ženy napojenej na organizáciu Islamský štát (IS).



Protiimigračná FrP mala sedem členov kabinetu vrátane ministra financií.



Vzhľadom na prebiehajúce rozhovory o obsadení postov v kabinete Solbergová zrušila plánovanú cestu na zasadnutie Svetového ekonomického fóra v Davose.



Objavili sa špekulácie, či v zrekonštruovanej vláde nedôjde k zníženiu počtu ministrov. "Bude to súčasťou diskusií," uviedla Solbergová pred stretnutím s koaličnými partnermi z Kresťanskej ľudovej strany (KrF) a liberálnej strany Venstre.



Solbergová je šéfkou Konzervatívnej strany (Höyre).



Všetky tri strany majú v 169-člennom nórskom parlamente 61 kresiel; FrP získala 27.



FrP sa rozhodla opustiť vládnu koalíciu po tom, ako sa minulý piatok do Nórska vrátila žena podozrivá z podpory IS spolu so svojimi dvoma deťmi. Návrat tejto trojice z utečeneckého tábora v Sýrii schválila nórska vláda vlani v októbri na základe informácií, že jedno z detí - päťročný chlapec - bolo vážne choré.