Nórsko prepustilo bývalého vagnerovca, ktorý bojoval na Ukrajine

Oslo 25. januára (TASR) - Nórske úrady v stredu oznámili, že prepustili údajného bývalého veliteľa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorý nedávno v Nórsku požiadal o azyl. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Andrej Medvedev bol prepustený z detenčného strediska po tom, čo mu nariadili zdržiavať sa na konkrétnom mieste, povedal Jon Andreas Johansen z nórskej imigračnej polície. Dodal, že dôvody, prečo bol Medvedev zadržiavaný, "už neexistujú".



Dvadsaťšesťročný Medvedev prekročil nórske hranice z Ruska na ďalekom severe nadránom 13. januára a požiadal o azyl. Vyjadril obavy o svoj život po tom, čo videl zabíjanie a zlé zaobchádzanie s ruskými väzňami, ktorí boli odvedení na ukrajinský front, aby bojovali za vagnerovcov.



Okamžite bol prevezený do Osla, čo je bežný postup pre žiadateľov o azyl. Podľa ruskej ľudskoprávnej skupiny Gulagu.net, ktorá pomohla Medvedevovi utiecť, bol tento Rus pod policajnou ochranou v úkryte, kým ho bez vysvetlenia nepreviezli do zabezpečeného imigračného zariadenia.



Medvedevov nórsky právny zástupca Brynjulf Risnes v stredu pre noviny Dagbladet povedal, že jeho klient nebol spokojný s prísnymi bezpečnostnými opatreniami, a preto ho nórska polícia premiestnila do detenčného strediska. Opätovné prepustenie Medvedevova označil za "rozumné rozhodnutie".



Medvedev tvrdí, že ako príslušník Vagnerovej skupiny bojoval na Ukrajine štyri mesiace. V novembri však z Vagnerovej skupiny podľa vlastných slov dezertoval po tom, čo mu bola proti jeho vôli predĺžená zmluva. Povedal, že je ochotný svedčiť o vojnových zločinoch, ktorých bol svedkom, pričom zároveň poprel účasť na nich.