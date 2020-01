Nórsko prijme takmer 500 ľudí evakuovaných z Líbye

Kigali 8. januára (TASR) - Nórsko súhlasilo s prijatím takmer 500 ľudí evakuovaných do Rwandy z líbyjských detenčných stredísk. Oznámil to v stredu rwandský minister zahraničných vecí Vincent Biruta.



Rwanda, odkiaľ počas genocídy v roku 1994 utiekli viac než dva milióny obyvateľov, vlani v septembri podpísala s OSN dohodu, ktorej účelom je presídliť ľudí zadržaných v Líbyi na ich úteku do Európy, pripomína tlačová agentúra Reuters.



Migrantom evakuovaným do Rwandy bol udelený štatút žiadateľa o azyl, pričom Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) rozhodne, či ide o utečencov.



"Nórsko odsúhlasilo, že prijme takmer 500 osôb, pričom Švédsko prijalo v decembri siedmich. Ďalší stále čakajú," uviedol Biruta na tlačovej konferencii v rwandskej metropole Kigali.



Európske úrady sa snažia uzavrieť trasu cez Stredozemné more, po ktorej v uplynulých rokoch prúdilo na starý svetadiel množstvo migrantov. Tisíce z nich pri tomto zúfalom pokuse prišli o život.



Vlani, ešte pred podpísaním zmienenej dohody, OSN odhadla, že v líbyjských detenčných strediskách sa nachádza približne 4700 ľudí hľadajúcich útočisko. Niektoré z týchto centier prevádzkujú milície a sú na pozadí občianskej vojny obliehané.



Pašeráci ľudí zneužívajú rozvrat, ktorý sužuje Líbyu od roku 2011, keď bol zosadený dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.



Státisíce migrantov sa vydávajú na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more, hoci táto štatistika od roku 2017 prudko klesla vďaka Európskou úniou podporovanej iniciatíve blokovať ich odjazd.