Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Zahraničie

Nórsko prispeje na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu

.
Na archívnej snímke Ukrajinský príslušník 126. brigády protivzdušnej obrany. Foto: TASR/AP

Okrem toho Oslo prispeje na nákup radarov protivzdušnej obrany od nemeckého výrobcu Hensoldt a systémov protivzdušnej obrany od spoločnosti Kongsberg.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oslo/Kyjev 24. augusta (TASR) - Nórsko poskytne približne sedem miliárd korún (asi 590,8 miliónov eur) na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko. V nedeľu to oznámila tamojšia vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a webu nórskej vlády.

Spolu s Nemeckom teraz zabezpečujeme, aby Ukrajina dostala výkonné systémy protivzdušnej obrany. Nemecko a Nórsko veľmi úzko spolupracujú na podpore Ukrajiny v jej boji za obranu krajiny a ochranu civilného obyvateľstva pred ruskými vzdušnými útokmi,“ uviedol premiér Jonas Gahr Störe.

Nórsko a Nemecko budú financovať dva systémy Patriot vrátane rakiet. Okrem toho Oslo prispeje na nákup radarov protivzdušnej obrany od nemeckého výrobcu Hensoldt a systémov protivzdušnej obrany od spoločnosti Kongsberg.

Protivzdušná obrana je tiež kľúčová pre ochranu vojenských jednotiek a infraštruktúry. Teraz spolu s Nemeckom ďalej zintenzívňujeme naše úsilie,“ vyhlásil nórsky minister obrany Tore O. Sandvik.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb