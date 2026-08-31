< sekcia Zahraničie
Rakvu so zosnulým kráľom Haraldom V. previezli do palácovej kaplnky
Verejnosť sa s panovníkom bude môcť rozlúčiť od utorka 14.00 h až do 8. septembra 18.00 h.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oslo 31. augusta (TASR) - Rakvu so zosnulým nórskym kráľom Haraldom V. v pondelok presunuli do kaplnky kráľovského paláca, kde bude telo zosnulého panovníka až do pohrebu, ktorý sa uskutoční 9. septembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Truhlu zahalenú nórskou kráľovskou zástavou v piatok večer previezli z Univerzitnej nemocnice v Osle, kde v ten deň Harald zomrel, do Červeného salónu paláca.
Rakvu v pondelok pri prevoze do kaplnky sprevádzali Haraldove deti a vnúčatá. Televízne kamery zachytili aj Mariusa Borga Höibyho, 29-ročného nevlastného syna nového kráľa Haakona VIII., ktorý bol v júni odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení. Rozsudok však nie je právoplatný a môže sa proti nemu odvolať. Teraz dostal povolenie zúčastniť sa na buducotýždňovom pohrebe svojho nevlastného starého otca, aj keď je v domácej väzbe.
Na sprievode sa zúčastnili aj kráľovná Mette-Marit a Haraldova manželka kráľovná Sonja.
Rovnaký presunu rakvy s kráľom do kaplnky sa uskutočnil aj v roku 1991, keď zomrel Haraldov otec, Olaf V.
Verejnosť sa s panovníkom bude môcť rozlúčiť od utorka 14.00 h až do 8. septembra 18.00 h. Rakvu s telom zosnulého Haralda potom vo veľkom pohrebnom sprievode prepravia do katedrály v Osle.
Nový nórsky kráľ Haakon VIII. zloží v utorok o 13.00 h SELČ v nórskom parlamente ústavou predpísanú prísahu.
Truhlu zahalenú nórskou kráľovskou zástavou v piatok večer previezli z Univerzitnej nemocnice v Osle, kde v ten deň Harald zomrel, do Červeného salónu paláca.
Rakvu v pondelok pri prevoze do kaplnky sprevádzali Haraldove deti a vnúčatá. Televízne kamery zachytili aj Mariusa Borga Höibyho, 29-ročného nevlastného syna nového kráľa Haakona VIII., ktorý bol v júni odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení. Rozsudok však nie je právoplatný a môže sa proti nemu odvolať. Teraz dostal povolenie zúčastniť sa na buducotýždňovom pohrebe svojho nevlastného starého otca, aj keď je v domácej väzbe.
Na sprievode sa zúčastnili aj kráľovná Mette-Marit a Haraldova manželka kráľovná Sonja.
Rovnaký presunu rakvy s kráľom do kaplnky sa uskutočnil aj v roku 1991, keď zomrel Haraldov otec, Olaf V.
Verejnosť sa s panovníkom bude môcť rozlúčiť od utorka 14.00 h až do 8. septembra 18.00 h. Rakvu s telom zosnulého Haralda potom vo veľkom pohrebnom sprievode prepravia do katedrály v Osle.
Nový nórsky kráľ Haakon VIII. zloží v utorok o 13.00 h SELČ v nórskom parlamente ústavou predpísanú prísahu.