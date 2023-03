Nórsko sa ospravedlnilo sámskym pastierom za nelegálne veterné turbíny

Oslo 3. marca (TASR) - Nórska vláda sa vo štvrtok ospravedlnila sámskym pastierom sobov, za "nelegálne" veterné turbíny, ktoré rušia ich zvieratá. Vláda k ospravedlneniu pristúpila po týždni protestov aktivistov žiadajúcich odstavenie turbín. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"V mene vlády som sa ospravedlnil chovateľom sobov za skutočnosť, že (stavebné) povolenia zahŕňajú porušovanie ľudských práv... Už dlho sa nachádzajú v ťažkej a nejasnej situácii. Je mi to ľúto," povedal minister energetiky Terje Aasland po stretnutí s predsedníčkou 39-členného sámskeho parlamentu Silje Karine Mutokovou.



Mutoková uviedla, že ospravedlnenie bolo "jej želaním". "Je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa pohli vpred. Je dôležité, že teraz máme spoločný pohľad na to, že máme do činenia s porušovaním ľudských práv," dodala po približne 90-minútovom stretnutí s Aaslandom.



Hoci rozhovory zatiaľ nepriniesli dohodu na vyriešenie sporu, Aasland uviedol, že vláda momentálne nevylučuje "nijaké riešenie", pričom jej cieľom je nájsť spôsob, ako by mohli koexistovať turbíny aj chov sobov. Mutoková sa má na budúci týždeň stretnúť aj s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störeom.



Sámski pastieri sobov v Nórsku tvrdia, že obrovské veterné turbíny aj hluk, ktorý vydávajú, pôsobí na ich zvieratá odstrašujúco a zároveň narúša ich tradície. Žiadajú preto odstavenie turbín.



Nórsky najvyšší súd v roku 2021 rozhodol, že dve veterné elektrárne, ktoré sa nachádzajú v regióne Fosen a zahŕňajú 151 turbín v centrálnej časti krajiny, porušujú práva etnickej skupiny Sámov garantované medzinárodnými dohovormi. Veterné turbíny však aj naďalej zostávajú v prevádzke, hoci od vynesenia rozsudku uplynulo už viac ako 16 mesiacov. Ako pripomína AFP rozsudok neposkytol žiadne usmernenie v tom, čo by sa malo spraviť s turbínami, ktoré podľa vlády aj napriek verdiktu predstavujú právny problém.



Aktivisti, prevažne tínedžeri, začali proti turbínam demonštrovať už minulý štvrtok a od pondelka blokovali prístup na viaceré ministerstvá v Osle. Podporila ich aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, ktorá sa k protestom pripojila v pondelok. Účastníci týchto demonštrácií tvrdia, že prechod na tzv. zelenú energiu by sa nemal diať na úkor práv Sámov.



Polícia vo štvrtok vyviedla z ministerstiev kultúry a financií aktivistov, ktorým má byť podľa vyjadrenia polície uložená pokuta. Zadržaných bolo podľa AFP 12 aktivistov, ktorí blokovali vstup na ministerstvo financií.