< sekcia Zahraničie
Nórsko sa pripojilo k sankciám EÚ na Irán za potláčanie protestov
Nemecká agentúra pripomína, že Nórsko nie je členským štátom Európskej únie, no úzko s ňou spolupracuje.
Autor TASR
Oslo 30. januára (TASR) - Nórsko sa pripojilo k sankciám Európskej únie proti iránskym aktérom po smrti tisícov demonštrantov v Iráne, oznámilo v piatok ministerstvo zahraničných vecí v Osle. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide zdôraznil, že Oslo odsúdilo iránske úrady za násilné zásahy voči civilistom. „Zdôraznili sme, že rozsiahle popravy, zadržania, mučenie a odstavenie internetu sú ako nástroje kontroly absolútne neprijateľné,“ povedal minister. „Znovu vyzývame iránske orgány, aby rešpektovali ľudské práva a zaistili voľný a neobmedzený prístup k informáciám,“ doplnil.
Nemecká agentúra pripomína, že Nórsko nie je členským štátom Európskej únie, no úzko s ňou spolupracuje.
Členské štáty EÚ sa vo štvrtok dohodli na zaradení iránskych Revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií pre násilné potláčanie protestov, pri ktorom podľa ľudskoprávnych organizácií zahynuli tisíce, možno aj desaťtisíce osôb. EÚ tiež uvalila sankcie na 31 Iráncov či iránskych subjektov. Aktéri podľa obvinení nesú zodpovednosť za brutálne potláčanie protestov a pokračujúcu podporu ruskej vojny na Ukrajine.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial.
Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide zdôraznil, že Oslo odsúdilo iránske úrady za násilné zásahy voči civilistom. „Zdôraznili sme, že rozsiahle popravy, zadržania, mučenie a odstavenie internetu sú ako nástroje kontroly absolútne neprijateľné,“ povedal minister. „Znovu vyzývame iránske orgány, aby rešpektovali ľudské práva a zaistili voľný a neobmedzený prístup k informáciám,“ doplnil.
Nemecká agentúra pripomína, že Nórsko nie je členským štátom Európskej únie, no úzko s ňou spolupracuje.
Členské štáty EÚ sa vo štvrtok dohodli na zaradení iránskych Revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií pre násilné potláčanie protestov, pri ktorom podľa ľudskoprávnych organizácií zahynuli tisíce, možno aj desaťtisíce osôb. EÚ tiež uvalila sankcie na 31 Iráncov či iránskych subjektov. Aktéri podľa obvinení nesú zodpovednosť za brutálne potláčanie protestov a pokračujúcu podporu ruskej vojny na Ukrajine.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial.