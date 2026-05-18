Nórsko sa pripojilo k Stratégii EÚ pre región Baltského mora
Autor TASR
Oslo 18. mája (TASR) - Nórsko v pondelok oznámilo, že sa pripojilo k Stratégii Európskej únie pre región Baltského mora (EUSBSR), ktorej cieľom je koordinovať prácu pri spoločných výzvach vrátane bezpečnostných aspektov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Nórsko, ktoré nie je členom EÚ, sa v EUSBSR pripojí k súčasným členom, ktorými sú Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Švédsko. „Členstvo posilní spoluprácu Nórska s EÚ v regióne, ktorý sa stal kľúčovým pre európsku a nórsku bezpečnosť,“ uviedol nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide.
Región Baltského mora je v stave vysokej ostražitosti po sérii výpadkov napájacích káblov, telekomunikačných spojení a plynovodov, ku ktorým došlo od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022.
Vstup do tohto zoskupenia poskytuje nové príležitosti podieľať sa na práci v oblastiach ako je námorná spolupráca, sledovanie a bezpečnosť, dodal Barth Eide.
Stratégia EUSBSR vznikla v roku 2009 s cieľom posilniť spoluprácu pri spoločných výzvach a prispieť k ekologickejšiemu, konkurencieschopnejšiemu a odolnejšiemu regiónu. Medzi jej ciele patrí aj zaistenie ekologickej a bezpečnej lodnej dopravy a spoľahlivých energetických trhov v regióne, dodáva Reuters.
