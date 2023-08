Nórsko sa snaží zastaviť prenikanie sobov do Ruska

Oslo 24. augusta (TASR) — Nórsko vo štvrtok oznámilo, že opraví plot v blízkosti svojich hraníc s Ruskom na ďalekom severe, aby zabránilo sobom v ich prekračovaní. Uviedla to v sobotu agentúra AFP.



V snahe zabrániť migrácii sobov bol na nórskej strane postavený plot, ktorý sa tiahne na 150 z celkových 198 kilometrov spoločných hraníc.



Niektoré úseky vybudované v roku 1954 sú však v tak havarijnom stave, že zvieratá cez ne môžu ľahko prejsť do Ruska.



"Prekračovanie hraníc do Ruska je prísne zakázané, a to platí aj pre soby," uvádza sa vo vyhlásení nórskeho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo.



Od začiatku tohto roka prekročilo hranice z Nórska do Ruska 42 sobov, aby sa mohli pásť v prírodnej rezervácii Pasvik rozkladajúcej sa v oboch štátoch.



Zakaždým, keď sa tak stane, ruské úrady požadujú odškodné približne 50.000 nórskych korún. Zvieratá sú po návrate do Nórska zabité, aby sa zabránilo opakovaniu tohto javu.



Riaditeľstvo preto na sedemkilometrovom úseku nariadilo do 1. októbra postaviť nový plot v hodnote 3,7 milióna nórskych korún.



Soby, chované domorodými pastiermi z etnickej skupiny Saamov, sú polokočovné a medzi zimnými a letnými pastvinami migrujú cez obrovské priestranstvá.



Nórsko a Rusko majú v tomto arktickom regióne iba jeden povolený pozemný priechod Storskog-Borisoglebsk.