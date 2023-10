Sámski aktivisti v Osle opäť protestujú proti veterným turbínam

Oslo 11. októbra (TASR) - Stovky Sámov a environmentálnych aktivistov demonštrovali v stredu v Osle za odstránenie veterných turbín na pastvinách v strednom Nórsku, kde rušia soby sámskych pastierov. TASR informuje podľa agentúry AP.



Aktivisti zablokovali v stredu premávku na hlavnej triede v Osle, kde zároveň postavili sámsky stan zvaný lavvu. Do protestov sa zapojili v tradičnom sámskom odeve gákti a vládu vyzývali na odstránenie turbín. Približne 20 preniklo do vstupnej haly neďalekého parlamentu a spievali tradičné sámske piesne.



Nórsky najvyšší súd veterné turbíny presne pred dvoma rokmi označil za nezákonné. Na pastvinách však stále stoja, pretože súdny verdikt nestanovil, čo sa s nimi má stať.



"Nórsky premiér (Jonas Gahr) Störe musí prevziať zodpovednosť, zastaviť porušovanie ľudských práv a zaistiť, aby sa už neopakovalo," povedala Gina Gylverová, šéfka nórskej pobočky environmentálnej organizácie Priatelia Zeme.



Aktivisti organizujú demonštrácie proti turbínam počas symbolických výročí rozhodnutia najvyššieho súdu. Vo štvrtok sa očakáva prítomnosť švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej. Obdobnú akciu v Osle podporila už vo februári, keď uplynulo 500 dní od zmieneného verdiktu.



Nórsky najvyšší súd 11. októbra 2021 rozhodol, že 151 turbín postavených v regióne Fosen porušuje práva etnickej skupiny Sámov garantované medzinárodnými dohovormi. Rozsudok ale neposkytol žiadne usmernenie, čo sa má s nimi spraviť a podľa vlády tak aj napriek verdiktu predstavujú právny problém.



Sámski pastieri sobov tvrdia, že hluk veterných turbín plaší zvieratá a narúšajú tiež ich tradície. Vláda sa im medzičasom ospravedlnila a vyzvala na hľadanie kompromisného riešenia.



Nórsky minister ropného priemyslu a energetiky Terje Aasland v e-maile pre AFP uviedol, že rozumie zúfalstvu Sámov v tejto veci. Zároveň však podotkol, že nájsť "dobré riešenie" trvá dlho. Odstránenie všetkých turbín však v príspevku na Facebooku vylúčil. Vyriešenie sporu by podľa AFP mohlo slúžiť ako precedens pre obdobné infraštruktúrne projekty v tejto severskej krajine.