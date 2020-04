Nórsko spúšťa aplikáciu monitorujúcu pohyb nakazených ľudí

Oslo 17. apríla (TASR) - Nórsko, ktoré je jednou z prvých európskych krajín, čo začínajú s uvoľňovaním opatrení zameraných na obmedzenie šírenia koronavírusu, spúšťa mobilnú aplikáciu na monitorovanie pohybu nakazených ľudí. Cieľom je zabrániť návratu tohto smrteľného vírusu, informovala v piatok agentúra AFP.



Aplikácia s názvom Smittestop (zastavme nákazu) vznikla preto, aby zdravotníckym predstaviteľom poskytovala lepší obraz o šírení nákazy a užívateľom dávala informácie, či sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou.



"Aby sme sa vrátili k normálnemu životu a mali vírus pod kontrolou, musíme sa všetci posnažiť a používať túto aplikáciu," vyhlásila nórska premiérka Erna Solbergová na štvrtkovej tlačovej konferencii. "Ak sa nám nepodarí udržať (epidémiu) pod kontrolou, budeme musieť (opatrenia) znovu sprísniť," dodala.



Používanie aplikácie nie je povinné, ale dobrovoľné, a k dispozícii je zadarmo.



Aplikácia svojich používateľov upozorní v prípade, že sa dostali do blízkeho styku (menej než dva metre) s infikovanou osobou na viac ako 15 minút. Identita nakazeného však zverejnená nebude. Po 30 dňoch budú údaje užívateľov vymazané. Nórsky minister zdravotníctva Bent Höie uviedol, že vyvinutá aplikácia dodržiava pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov.



Nórsko koncom apríla plánuje zvýšiť počet testovaných osôb zo súčasných 30.000 za týždeň na 100.000.



Postupné zmierňovanie opatrení ohlásilo Nórsko minulý týždeň. Tamojšie školy sa majú znova otvoriť 27. apríla.



Nórsko evidovalo do štvrtka 6566 potvrdených prípadov a 130 úmrtí na ochorenie COVID-19.