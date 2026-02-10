< sekcia Zahraničie
Nórsko: Syn korunnej princeznej čelí novým obvineniam
Dvadsaťdeväťročný Höiby je už štyri týždne vo vyšetrovacej väzbe.
Autor TASR
Oslo 10. februára (TASR) - Syn korunnej princeznej Marius Borg Höiby odmieta najnovšie obvinenia, zatiaľ čo sa začal druhý týždeň súdneho procesu pre znásilnenie a ďalšie trestné činy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dvadsaťdeväťročný Höiby je už štyri týždne vo vyšetrovacej väzbe. Podľa najnovších obvinení je podozrivý z porušenia súdneho príkazu, fyzického napadnutia a ohrozovania nožom. Jeho právnik uviedol v utorok pre agentúru NTB, že Höiby vinu odmietol. Neodvolá sa proti predbežnému zadržaniu, aby sa mohol naplno venovať pojednávaniu, ozrejmil právny zástupca. Höiby je celkovo obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení.
K niektorým trestným činom sa priznal, no obvinenia zo znásilnenia popiera. Súdny proces je naplánovaný do 19. marca.
Marius Borg Höiby sa narodil princeznej Mette-Marit vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu. Haakon a jeho manželka vopred oznámili, že sa na súdnom procese nezúčastnia.
Dvadsaťdeväťročný Höiby je už štyri týždne vo vyšetrovacej väzbe. Podľa najnovších obvinení je podozrivý z porušenia súdneho príkazu, fyzického napadnutia a ohrozovania nožom. Jeho právnik uviedol v utorok pre agentúru NTB, že Höiby vinu odmietol. Neodvolá sa proti predbežnému zadržaniu, aby sa mohol naplno venovať pojednávaniu, ozrejmil právny zástupca. Höiby je celkovo obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení.
K niektorým trestným činom sa priznal, no obvinenia zo znásilnenia popiera. Súdny proces je naplánovaný do 19. marca.
Marius Borg Höiby sa narodil princeznej Mette-Marit vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu. Haakon a jeho manželka vopred oznámili, že sa na súdnom procese nezúčastnia.