Nórsko tento rok splní cieľ NATO v oblasti výdavkov na obranu

Oslo 14. marca (TASR) - Nórske výdavky na obranu tento rok dosiahnu najmenej dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Krajina tak splní cieľ Severoatlantickej aliancie (NATO) o dva roky skôr, ako sa očakávalo. Oznámil to vo štvrtok nórsky premiér Jonas Gahr Störe, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Rozpočet na obranu na rok 2024 bude v jarnom zákone o rozpočte upravený smerom nahor, povedal Störe po stretnutí s lídrami nórskej opozície. Bez poskytnutia ďalších podrobností potvrdil, že Nórsko splní cieľ NATO v tejto oblasti.



"Rusko nemá záujem o vojenský konflikt s členom NATO. Ale pravdepodobne sa budeme musieť ešte dlho vyrovnávať s nebezpečnejším a nepredvídateľnejším susedom, Ruskom," dodal nórsky premiér.



Nórsko stálo pri vzniku Severoatlantickej aliancie v roku 1949. S Ruskom zdieľa 198-kilometrovú hranicu. V čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine plánuje menšinová nórska vláda v apríli zverejniť bielu knihu, v ktorej načrtne svoje obranné plány na roky 2025-2028.



"Nórsko pre nikoho nepredstavuje nebezpečenstvo. Nie je to plán (na vyvolanie) konfliktu, je to plán, ako sa konfliktom vyhnúť." zdôraznil.