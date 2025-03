ZÁZRAK V NÓRSKU: Turista prežil pod lavínou sedem hodín

Oslo 20. marca (TASR) - Turistu, ktorého v Nórsku zasiahla lavína, sa v stredu podarilo zachrániť živého po tom, čo pod vrstvami snehu strávil sedem hodín, uviedli tamojšie médiá s tým, že ide o "zázrak". TASR informuje podľa agentúry AFP.



Muža, ktorého vek odhadovali na 40 alebo 50 rokov, našli pri vedomí pod 1,5 metra hrubou vrstvou snehu krátko po polnoci v okrese Lyngen. Približne sedem hodín strávil vo vzduchovej bubline, odkiaľ sa mu podarilo aj zalarmovať políciu.



"Ľudia, ktorí prežijú lavínu, sa zvyčajne udusia v priebehu desiatich minút" v prípade, že zostanú pochovaní pod snehom, uviedol pre noviny iTromso výskumník z univerzity v meste Tromso Audun Hetland.



"Niektorí prežijú dlhšie. Ale sedem hodín je v histórii takmer unikátnych," poznamenal.



Muža našiel psovod Kristian Midtgard spolu so svojím psom Whiskeym. "Bolo veľmi prekvapujúce, že bol stále nažive," povedal pre stanicu TV2.



"Všetky štatistiky a skúsenosti hovoria, že to nie je možné, pokiaľ zostanete pochovaní (pod snehom) tak dlho," dodal.



Starosta mesta Lyngen Erik Larsen, ktorého citovala stanica NRK, to označil za "zázrak".



Zachránený muž bol súčasťou skupiny troch zahraničných turistov, ktorá sa v oblasti vybrala na lyžiarsku túru napriek varovaniam tamojších úradov pred vysokým rizikom lavínového nebezpečenstva.



Ďalšieho člena výpravy takisto zasiahla lavína a strhla ho do vôd nižšie položeného fjordu, bol však schopný dostať sa na breh a kontaktovať úrady. Pátranie pokračuje po tretej členke výpravy, ktorá je naďalej nezvestná, píše AFP, ktorá dodáva, že národnosti turistov nezverejnili.