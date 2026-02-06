< sekcia Zahraničie
Nórsko tvrdí, že Rusko v krajine zrejme zintenzívni špionážne aktivity
Nórsko ešte v roku 2023 vyhostilo 15 ruských diplomatov z veľvyslanectva v Osle a označilo ich za osoby, ktoré vykonávali špionážne aktivity nezlučiteľné s ich diplomatickým statusom.
Autor TASR
Oslo 6. februára (TASR) - Rusko zrejme zintenzívni špionážne aktivity v Nórsku a podľa všetkého sa zameria na arktickú oblasť a súostrovie Svalbard, uviedla v piatok nórska kontrarozviedka (PST). Zároveň varovala pred potenciálnymi sabotážami, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Nórsko je čoraz znepokojenejšie, že by ruské rozviedky mohli podniknúť útoky na energetickú infraštruktúru krajiny buď fyzicky alebo v kybernetickom priestore. „Očakávame že ruské spravodajské služby zintenzívnia svoju aktivitu v Nórsku v roku 2026. Naďalej sa budú zameriavať na vojenské objekty a spojenecké cvičenia. Najpravdepodobnejšími cieľmi sú majetky a logistická infraštruktúra spojená s podporou Ukrajiny, no môže to ovplyvniť aj civilnú infraštruktúru. Nórsko podporuje Ukrajinu a operácie na ďalekom severe i v arktickej oblasti,“ uviedla kontrarozviedka vo výročnej správe o hodnotení hrozieb.
PST tiež upozornila, že Moskva sa snaží intenzívne verbovať ukrajinských utečencov v Nórsku, aby zhromažďovali spravodajské informácie či vykonávali sabotáže. V krajine sa nachádza približne 100.000 ukrajinských utečencov, čo predstavuje pri takýchto náborových snahách „veľkú výzvu“, uviedla PST.
„Najsevernejšie časti krajiny a Svalbard sú pre spravodajské služby a vplyvové operácie obzvlášť zaujímavé, a preto sú aj mimoriadne ohrozené,“ vysvetlila. Podľa PST bude Rusko pravdepodobne pokračovať v monitorovaní nórskeho pobrežia a mapovaní jeho kritickej infraštruktúry prostredníctvom civilných plavidiel.
