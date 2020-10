Nórsko udelilo politický azyl Poliakovi odsúdenému za finančné podvody

Oslo 13. októbra (TASR) – Nórsko udelilo azyl Poliakovi tvrdiacemu, že trest väzenia, ktorý dostal vo svojej vlasti za finančný podvod, bol odvetnou reakciou pravicovej poľskej vlády. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.



Rafal Gawel opustil Poľsko v januári 2019, krátko predtým, než poľský odvolací súd potvrdil predošlý rozsudok, ktorý ho uznal vinným z podvodu, falšovania podpisov a falšovania finančných dokumentov a udelil mu dvojročný trest odňatia slobody.



Gawel, ktorý je zakladateľom a šéfom Centra pre monitorovanie rasistického a xenofóbneho správania so sídlom v meste Bialystok na východe Poľska, akékoľvek obvinenia odmieta a tvrdí, že tento verdikt je formou prenasledovania za činnosť jeho organizácie. Tá podľa jeho slov odkryla spojitosti medzi predstaviteľmi miestnych úradov, prokuratúrou a krajne pravicovými skupinami v Bialystoku.



Prípad Rafala Gawela je podľa pozorovateľov prvým, v rámci ktorého bol politický azyl v Nórsku udelený poľskému občanovi po viac ako 30 rokoch od pádu komunizmu.



Pozorovatelia to podľa Guardianu vnímajú ako ďalší znak toho, že vo svete klesá dôvera v poľskú justíciu, a to v dôsledku činnosti tamojšej vlády, ktorá sa súdnictvo snaží dostať pod politickú kontrolu. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jablonski však v súvislosti s prípadom poznamenal, že vyšetrovanie Gawelových finančných operácií začala ešte predošlá liberálne orientovaná vláda.



Rozhodnutie Nórskej odvolacej komisie pre imigráciu (UNE) o udelení statusu utečenca, ktoré bolo oznámené minulý týždeň, zaručuje Gawelovi, jeho manželke aj dcére právo zotrvať v Nórsku jeden rok. Manželia tam získali aj pracovné povolenie.



„Som prvý Poliak, ktorému sa podarilo získať azyl od čias komunizmu," povedal Gawel pre agentúru AP. „Som si istý, že som si zachránil život, pretože ak by som išiel v Poľsku do väzenia, nemohol by som očakávať žiadnu dobrú budúcnosť," dodal.



„Vláda ma nenávidela," vyhlásil a podotkol, že počas takmer dvojročného azylového konania poskytol nórskym úradom všetky potrebné dokumenty vrátane verdiktu poľského súdu a vysvetlil im všetky detaily svojej situácie. Jeho právnik Lukasz Niedzielski v pondelok uviedol, že dobu udeleného azylu je možné predĺžiť.



Marianne Granlundová z UNE pre nórske noviny VG uviedla, že je veľmi zriedkavé, aby Nórsko udeľovalo azyl občanom z európskych krajín. Gawelova dokumentácia, ako aj vysvetlenie jeho prípadu boli však podľa jej slov také presvedčivé, že UNE si bola istá, že tento muž má právo na ochranu.



Komisia navyše argumentovala tým, že poľské súdy sú spolitizované, ako aj tým, že poľský štát zlyhal v boji proti činnosti krajne pravicových organizácií. Nórsko ešte pred udelením azylu odmietlo žiadosť Poľska o vydanie Gawela do vlasti.