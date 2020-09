Udeľovanie Nobelových cien budú tento rok sprevádzať obmedzenia

Oslo 22. septembra (TASR) – Udeľovanie Nobelovej ceny za mier sa tento rok neuskutoční tradične na radnici nórskeho hlavného mesta Oslo, ale na pôde univerzity v Oslo. Ceremónia bude v dôsledku pandémie nového koronavírusu menšia, než v ostatných rokoch, informovala v utorok agentúra AP.



„V mnohých ohľadoch je to zvláštny a náročný rok. Prežívame rovnakú situáciu ako mnohí iní. Konkrétne ide o to, že musíme niektoré veci spraviť novým spôsobom," uviedol pre nórsku stanicu NRK riaditeľ Nórskeho Nobelovho výboru Olav Njölstad.



Nobelove ceny sa udeľujú od roku 1901 na výročie úmrtia Alfreda Nobela 10. decembra.



Odovzdávanie ceny za mier sa od roku 1990 uskutočňovalo na radnici v Osle, nakoľko sa do nej zmestilo takmer 1000 ľudí. Na tohoročnom udeľovaní sa však pravdepodobne zúčastní len 100 hostí. V súvislosti s koronakrízou však nie je jasné, či si laureáti budú môcť cenu osobne prevziať.



„Podľa súčasnej situácie v súvislosti so šírením (koronavírusu) usudzujem, že budúci laureát alebo laureáti pravdepodobne nebudú môcť byť fyzicky prítomní. Pripravujeme sa na takúto situáciu," informoval Njölstad.



Po udeľovaní cien sa tiež tradične konal banket s koncertom, na ktorom od roku 1994 vystúpili napríklad Lionel Richie, Bon Jovi, Aretha Franklin či Mary J. Blige. Tento rok sa však konať nebude.



Ceremónie pre udeľovanie ostatných Nobelových cien – za fyziku, chémiu, fyziológiu, medicínu a literatúru – sa uskutočnia tiež 10. decembra, avšak v Štokholme. Tieto udalosti budú takisto menšie v dôsledku opatrení na boj proti šíreniu nového koronavírusu.



Tohtoročný laureát Nobelovej ceny za mier bude známy 9. októbra. Nobelov inštitút nezverejňuje mená nominovaných už 50 rokov.



Nomináciu môžu udeliť zákonodarcovia, hlavy štátov a niektoré medzinárodné inštitúcie, ktorí môžu svojich nominantov verejne oznámiť. Tento rok medzi nominantov patria napríklad švédska aktivistka Greta Thunbergová alebo americký prezident Donald Trump.