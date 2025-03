Útok nožom v meste Trondheim si vyžiadal štyroch zranených

Oslo 29. marca (TASR) - Štyria ľudia utrpeli zranenia po útoku nožom v nórskom meste Trondheim, informovali v sobotu tamojšie úrady. Polícia predpokladá, že za incident bol zodpovedný len jeden podozrivý páchateľ, ktorého zadržala. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.



Nórska tlačová agentúra NTB s odvolaním na policajné zdroje uviedla, že obeťami útoku boli dve ženy a traja muži vo veku od 20 do 40 rokov. Jednu osobu museli záchranári na mieste resuscitovať a tri ďalšie, vrátane útočníka, so zraneniami previezli do miestnej nemocnice.



Hovorca polície podľa nórskych médií vyhlásil, že páchateľ neútočil na náhodné osoby, keďže všetky obete údajne žili v tom istom byte.