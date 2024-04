Nórsko uzavrelo s Ukrajinou bezpečnostnú dohodu

Oslo 15. apríla (TASR) - Nórsko uzavrelo bezpečnostnú dohodu s Ukrajinou. Oznámil to v pondelok nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Nórsko bude Ukrajine poskytovať dlhodobú vojenskú, politickú, finančnú a humanitárnu pomoc," povedal Eide po tom, ako sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predmetnú dohodu označil za prejav "jasného politického záväzku" Osla stáť aj naďalej pri Ukrajine, rovnako ako od začiatku ruskej invázie.



Predmetnú dohodu podľa jeho slov podpíšu nórsky premiér Jonas Gahr Störe so Zelenským na svojom najbližšom stretnutí, ktorého termín nie je zatiaľ známy. Následne bude zverejnené aj jej znenie.



AFP pripomína, že Nórsko už prisľúbilo Ukrajine civilnú a vojenskú pomoc vo výške 75 miliárd nórskych korún (6,44 miliardy eur) na roky 2023 až 2027.



Ukrajina sa v ostatnom čase snaží posilňovať vzťahy so svojimi spojencami, ktorých žiada o zbrane a muníciu, aby dokázala odraziť postup Ruska. Kyjev už podpísal obdobné bilaterálne dohody s viacerými západnými krajinami vrátane Británie, Francúzska a Nemecka.