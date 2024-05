Nórsko uzavrie svoje hranice pre ruských turistov

Oslo 23. mája (TASR) — Nórska vláda od 29. mája zavedie dodatočné obmedzenia vstupu pre občanov Ruska, ktorí do Nórska prichádzajú za turistikou a "inými nepodstatnými účelmi". Uvádza sa to vo vyhlásení zverejnenom v stredu webovej stránke kabinetu. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.



Podľa AFP tak ruskí turisti prídu o posledný priamy vstup do schengenského priestoru. Ruskí občania mohli doteraz prekračovať nórske hranice cez jediný hraničný priechod Storskog-Boris Gleb.



Ministerka spravodlivosti a verejnej bezpečnosti Emilie Engerová Mehlová vo vyhlásení uviedla, že Nórsko sa k tomuto kroku rozhodlo v reakcii na "protiprávnu agresiu Ruska voči Ukrajine".



Zákaz sa týka tak ruských občanov, ktorí získali nórske turistické vízum pred sprísnením pravidiel po začiatku agresie vo februári 2022 (ich vydávanie sa odvtedy výrazne obmedzilo), ako aj držiteľov víz vydaných inou krajinou schengenského priestoru.



Výnimku budú mať Rusi, ktorí cestujú za rodičmi, manželkami alebo manželmi či deťmi žijúcimi v Nórsku, ako aj tí, ktorí cestujú za prácou alebo štúdiom do Nórska alebo iných krajín schengenského priestoru.



Po začatí invázie ruských jednotiek na Ukrajinu viaceré krajiny EÚ sprísnili pravidlá udeľovania turistických víz Rusom. Hoci Nórsko nie je členom Európskej únie, úzko s ňou v tejto záležitosti spolupracuje.