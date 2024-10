Nórsko dodá Ukrajine šesť lietadiel F-16 v blízkej budúcnosti

Brusel 17. októbra (TASR) - Nórsko v blízkej budúcnosti poskytne Ukrajine šesť stíhačiek F-16. Na sociálnej sieti Facebook to vo štvrtok uviedol ukrajinský minister obrany Rustem Umerov po rokovaní so svojím nórskym rezortným partnerom Bjrnom Arildom Gramom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters



Obaja ministri sa stretli v Bruseli v rámci zasadnutia Rady Ukrajina – NATO. Diskutovali o súčasnej situácii na frontovej línii na východe Ukrajiny a o potrebách Kyjeva týkajúcich sa zbraní s dlhým dosahom.



"Boli uzavreté konkrétne dohody o posilnení našej protivzdušnej obrany," oznámil Umerov.



S nórskym rezortným kolegom Umerov diskutoval aj o rozvoji ukrajinského obranného priemyslu. Gramovi navrhol, aby sa Nórsko pripojilo k tzv. dánskemu modelu, teda priamemu financovaniu ukrajinských zbrojárskych podnikov. Umerov konštatoval, že rokovania v tomto smere pokračujú.



Ukrajina tiež navrhla, aby Nórsko - podobne ako Francúzsko - prevzalo "záštitu" nad jednou z ukrajinských brigád, ktorá by zahŕňala výcvik jej príslušníkov a vybavenie.