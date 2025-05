V debnách s banánmi našli takmer 150 kg kokaínu

Oslo 5. mája (TASR) - Takmer 150 kilogramov kokaínu objavili zamestnanci nórskej distribučnej firmy s ovocím v debnách s banánmi. Následne zalarmovali colný úrad, ktoré v pondelok informoval o zaistenom množstve týchto drog, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Dovedna 147 kilogramov kokaínu poskrývaného v deviatich banánových škatuliach objavili zamestnanci ešte 3. apríla. Odhaduje sa, že na čiernom trhu by drogy mali hodnotu zhruba 170 miliónov nórskych korún (14,46 milióna eur). Ide o najväčšie množstvo omamných látok, aké v tejto severskej krajiny zaistili od roku 2023, v ktorom tamojší colníci objavili 2,3 tony drog.



Zásielka kokaínu pochádzala z Južnej Ameriky, prepašovali ju cez more a potom kamiónom cez Švédsko, hoci zrejme nebola určené pre nórsky trh. „Máme konkrétne správy naznačujúce, že kokaín mal byť prebraný v prístave v Antverpách, a to na základe informácií získaných prostredníctvom medzinárodnej spolupráce s Europolom a belgickými orgánmi,“ uviedol colný úrad.



Predstaviteľ nórskeho colného úradu Tim Gurrik uviedol, že za pokusom o pašovanie je pravdepodobne rozsiahla zločinecká sieť, ktorá je ochotná riskovať. Snaha prepašovať také veľké množstvo drog totiž podľa neho poukazuje na rozsiahle finančné a organizační schopnosti, akými disponujú len veľké zločinecké organizácie.