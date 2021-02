V Osle prevláda britská mutácia, zatvárajú sa obchody aj reštaurácie

Oslo 28. februára (TASR) - Nórske hlavné mesto Oslo zatvára všetky bary a obchody, ktoré nepredávajú nevyhnutný tovar. V nedeľu to oznámil predstaviteľ metropoly Raymond Johansen. Dôvodom opatrenia je nárast v počte osôb infikovaných novým a nákazlivejším variantom koronavírusu, prvýkrát zisteným v Británii. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Reštaurácie budú môcť teraz predávať zákazníkom iba jedlo so sebou.



Supermarkety aj lekárne majú výnimku, ostatné predajne a podniky musia zostať dočasne zatvorené, uviedol šéf mestskej rady Johansen.



Neodporúča sa organizovanie rekreačných aktivít pre dospelých, ani súkromné stretnutia a návštevy u ľudí doma.



Opatrenia vstúpia do platnosti v utorok a predbežne budú platiť do 15. marca.



V Osle teraz prevláda britský variant koronavírusu, vysvetlil rozhodnutie Nórsky úrad verejného zdravotníctva.