V Osle zbúrajú budovu s reliéfmi od Picassa, ktorú poškodil Breivik

Oslo 27. februára (TASR) - Nórske úrady povolili v stredu zbúranie vládnej budovy v centre hlavného mesta Oslo, ktorú zdobia reliéfy navrhnuté španielskym výtvarníkom Pablom Picassom a ktorá bola v roku 2011 poškodená pri bombovom útoku pravicového extrémistu Andersa Behringa Breivika. Vláda o demolácii rozhodla ešte v roku 2014 a odmietla ďalší odklad, ubezpečila však, že oba Picassove reliéfy nechá premiestniť, informovala tlačová agentúra AFP.



Budova pomenovaná podľa svojho pôdorysu ako Blok Y bola dokončená v roku 1969 a Picassove kresby "Rybári" a "Čajka" preniesol na jej steny nórsky umelec Carl Nesjar, ktorý s týmto španielskym majstrom spolupracoval. Pôvodne išlo o sídlo jedného z ministerstiev.



Breivik 22. júla 2011 odpálil pred touto budovou bombu, na čo sa presunul na ostrov Utöya neďaleko Osla, kde začal strieľať do účastníkov stretnutia ľavicovej mládeže. Celkove pri týchto útokoch prišlo o život 77 ľudí.



Vláda rozhodla o zbúraní poškodeného Bloku Y z bezpečnostných dôvodov, a to v rámci projektu rekonštrukcie celého areálu. Zachovaná zostane priľahlá budova, známa ako Blok H, ktorá bola pri bombovom útoku takisto poškodená a jej súčasťou sú ďalšie tri Picassove reliéfy.



Rozhodnutie o zbúraní Bloku Y vyvolalo vlnu odporu zo strany ochrancov architektonického dedičstva a protesty verejnosti, čo viedlo k odkladu demolačných prác. Tri organizácie ohlásili 13. februára zámer napadnúť toto rozhodnutie na súde a požiadali vládu, aby s búraním počkala do vynesenia rozsudku. Vláda požiadavku v stredu odmietla s argumentom, že ďalšie zdržanie by malo za následok zvýšené finančné náklady a omeškanie celého projektu rekonštrukcie.