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Nórsko vedie s Ukrajinou dialóg o stabilite v susedných oblastiach
Ruskú nákladnú loď Sparta II zasiahol v sobotu v medzinárodných vodách Fínskeho zálivu dron v dôsledku čoho na nej vypukol požiar.
Autor TASR
Oslo 24. novembra (TASR) - Nórsky minister obrany Tore Sandvik v utorok vyhlásil, že s Ukrajinou vedie dialóg venovaný „potrebe stability v susedných oblastiach“. Urobil tak po sobotňajšom dronovom útoku na ruskú nákladnú loď v Baltskom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Všetky útoky by sa okamžite zastavili, pokiaľ by Rusko skoncovalo s touto vojnou. Keď to už bolo povedané, sústreďme sa na to, že Ukrajina to musí dosiahnuť v súlade s pravidlami medzinárodného práva. Preto to s nimi preberáme,“ skonštatoval Sandvik na tlačovej konferencii.
„Zameriavame sa tiež na to, že musia rešpektovať našu potrebu stability v našom bezprostrednom okolí a v tejto súvislosti teraz vedieme s Ukrajincami konštruktívny dialóg,“ dodal Sandvik.
Ruskú nákladnú loď Sparta II zasiahol v sobotu v medzinárodných vodách Fínskeho zálivu dron v dôsledku čoho na nej vypukol požiar. Posádku evakuovali, najskôr do záchranných člnov a následne na ruskú loď, ktorá sa nachádzala v blízkosti. Fínske ozbrojené sily uviedli, že útok na loď Sparta II podnikla pravdepodobne Ukrajina.
„Všetky útoky by sa okamžite zastavili, pokiaľ by Rusko skoncovalo s touto vojnou. Keď to už bolo povedané, sústreďme sa na to, že Ukrajina to musí dosiahnuť v súlade s pravidlami medzinárodného práva. Preto to s nimi preberáme,“ skonštatoval Sandvik na tlačovej konferencii.
„Zameriavame sa tiež na to, že musia rešpektovať našu potrebu stability v našom bezprostrednom okolí a v tejto súvislosti teraz vedieme s Ukrajincami konštruktívny dialóg,“ dodal Sandvik.
Ruskú nákladnú loď Sparta II zasiahol v sobotu v medzinárodných vodách Fínskeho zálivu dron v dôsledku čoho na nej vypukol požiar. Posádku evakuovali, najskôr do záchranných člnov a následne na ruskú loď, ktorá sa nachádzala v blízkosti. Fínske ozbrojené sily uviedli, že útok na loď Sparta II podnikla pravdepodobne Ukrajina.