Základňa na vypúšťanie družíc do vesmíru vznikne aj v Nórsku

Oslo 8. októbra (TASR) - Nórsko je pripravené začať budovať svoju vlastnú základňu na vypúšťanie družíc do vesmíru. Oznámila to v piatok nórska vláda, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Peniaze na tento projekt, približne 365 miliónov nórskych korún (37 miliónov eur), sa už podarilo zabezpečiť, uvádza sa vo vyhlásení nórskej vlády. Základňa sa bude nachádzať na ostrove Andöya na severe krajiny.



"Pre Andöyu a pre Nórsko je to historický deň. Nórsko sa stane krajinou dobývajúcou vesmír - jednou z mála krajín, ktoré sú schopné vypúšťať družice zo svojho vlastného územia," uviedla nórska premiérka Erna Solbergová.



Základňa bude zároveň vzpruhou pre odľahlý región na severe Nórska. Podľa vyhlásenia vlády sa v súvislosti s budovaním novej základne vytvorí 150 nových pracovných miest. Prvý štart družice je odtiaľ naplánovaný na tretiu štvrtinu roka 2022.



Základňa bude súčasťou komplexu na vypúšťanie sondážnych a suborbitálnych rakiet, ktorý existuje od začiatku 60. rokov. Komplex spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA).