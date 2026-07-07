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Nórsko vyčlenilo 3 miliardy korún na posilnenie obrany Ukrajiny
Vláda zdôraznila, že tento záväzok je súčasťou jej dlhodobého úsilia pomáhať Ukrajine v čase pretrvávajúceho regionálneho napätia a pokračujúcej ruskej agresie.
Autor TASR
Oslo/Ankara 7. júla (TASR) — Nórska vláda v utorok počas prvého dňa summitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne tri miliardy nórskych korún (približne 268 miliónov eur) pre ukrajinskú protivzdušnú obranu, konkrétne na posilnenie ochrany pred útokmi ruských síl balistickými raketami. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia zverejneného na stránke nórskej vlády regjeringen.no.
Podľa vyhlásenia vlády pôjdu financie najmä na nákup rakiet pre americké systémy Patriot, ktoré Nórsko objedná spolu s Dánskom, Nemeckom a Kanadou priamo u výrobcu v USA.
Vláda zdôraznila, že tento záväzok je súčasťou jej dlhodobého úsilia pomáhať Ukrajine v čase pretrvávajúceho regionálneho napätia a pokračujúcej ruskej agresie.
Keďže dodacia lehota niektorých z týchto rakiet je dlhá, Nórsko plánuje nakúpiť rakety pre Patrioty od krajín, ktoré už tento systém majú, aby sa mohli čo najrýchlejšie presunúť na Ukrajinu.
„Boj Ukrajiny je aj naším bojom. Ukrajina dokáže zničiť väčšinu dronov a striel s plochou dráhou letu, ale potrebuje posilniť obranu proti balistickým strelám. Je to jedna z najnaliehavejších potrieb Ukrajiny,“ uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Störe, ktorý sa v utorok v Ankare stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Podľa nórskej vlády Ukrajina tiež pozvala európskych partnerov, aby sa zúčastnili na vývoji špecializovaného systému na zneškodňovanie balistických striel. Nórsko vyčlení finančné prostriedky, aby prispelo k tejto iniciatíve.
Nórsko patrí medzi najaktívnejších podporovateľov Ukrajiny v Európe. Kyjevu okrem rakiet pre systémy Patriot poskytlo protilietadlové raketové systémy stredného dosahu NASAMS, muníciu, výcvik a finančnú pomoc v rámci viacročného Nansenovho programu. V rokoch 2023 - 2025 podporilo Nórsko protivzdušnú obranu Ukrajiny sumou 30 miliárd korún (približne 2,8 miliardy eur).
Podľa vyhlásenia vlády pôjdu financie najmä na nákup rakiet pre americké systémy Patriot, ktoré Nórsko objedná spolu s Dánskom, Nemeckom a Kanadou priamo u výrobcu v USA.
Vláda zdôraznila, že tento záväzok je súčasťou jej dlhodobého úsilia pomáhať Ukrajine v čase pretrvávajúceho regionálneho napätia a pokračujúcej ruskej agresie.
Keďže dodacia lehota niektorých z týchto rakiet je dlhá, Nórsko plánuje nakúpiť rakety pre Patrioty od krajín, ktoré už tento systém majú, aby sa mohli čo najrýchlejšie presunúť na Ukrajinu.
„Boj Ukrajiny je aj naším bojom. Ukrajina dokáže zničiť väčšinu dronov a striel s plochou dráhou letu, ale potrebuje posilniť obranu proti balistickým strelám. Je to jedna z najnaliehavejších potrieb Ukrajiny,“ uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Störe, ktorý sa v utorok v Ankare stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Podľa nórskej vlády Ukrajina tiež pozvala európskych partnerov, aby sa zúčastnili na vývoji špecializovaného systému na zneškodňovanie balistických striel. Nórsko vyčlení finančné prostriedky, aby prispelo k tejto iniciatíve.
Nórsko patrí medzi najaktívnejších podporovateľov Ukrajiny v Európe. Kyjevu okrem rakiet pre systémy Patriot poskytlo protilietadlové raketové systémy stredného dosahu NASAMS, muníciu, výcvik a finančnú pomoc v rámci viacročného Nansenovho programu. V rokoch 2023 - 2025 podporilo Nórsko protivzdušnú obranu Ukrajiny sumou 30 miliárd korún (približne 2,8 miliardy eur).