Nórsko vydalo do Talianska kurdského mullu Krekara

Kodaň 27. marca (TASR) – Kontroverzného kurdského duchovného mullu Krekara vydali včera nórske úrady do Talianska, kde ho už predtým odsúdili na 12 rokov väzenia za plánovanie teroristických útokov. Vydanie Krekara oznámila médiám na tlačovej konferencii nórska ministerka spravodlivosti Monica Mälandová, informuje agentúra AP.



"Krekar už nie je v Nórsku. Krekar dnes bol vydaný do Talianska," povedala ministerka.



Mulla Krekar, vlastným menom Nadžumuddín Ahmad Faradž a pôvodom z Iraku, žil od roku 1991 v Nórsku ako utečenec. Jeho manželka a deti majú nórske občianstvo.



Súd v talianskom Bolzane ho vlani v júli spolu s piatimi spoluobvinenými odsúdil na 12 rokov väzenia za teroristické sprisahanie, ktorého sa dopustil, keď viedol kurdskú džihádstickú sieť Rawti Shax. Táto sieť je údajne napojená na extrémistickú organizáciu Islamský štát, ktorá je podozrivá z plánovania atentátov na Západe.



Po odsúdení ho zatkla nórska polícia. Krekar sa pokúšal zabrániť svojmu vydaniu do Talianska prostredníctvom nórskych súdov, no neuspel. Vo februári nariadil jeho vydanie nórsky najvyšší súd.



Meno mullu Krekara figuruje na zoznamoch teroristov OSN a USA. Od roku 2003 mu hrozí vyhostenie do Iraku. Nórske úrady však tejto požiadavke nevyhoveli, pretože im iracká strana nedala záruky ohľadom Krekarovho osudu po návrate do jeho vlasti, kde mu hrozí trest smrti.



Krekara do Talianska vydali práve v čase zúriacej pandémie koronavírusu, ktorá si v tejto krajine už vyžiadala prinajmenšom 8215 úmrtí a 62 013 nakazených.



"Uistili nás, že mu bude poskytnutá pomoc, akú potrebuje," reagovala podľa agentúry AFP ministerka Mälandová na otázku médií, či Krekarovi v Taliansku hrozí, že sa nakazí a potenciálne dostane chorobu COVID-19.



Krekarov právny zástupca Brynjar Meling vydanie svojho klienta označil za "deň hanby" a uviedol, že pre Krekara je potenciálna nákaza koronavírusom obzvlášť nebezpečná, keďže trpí cukrovkou a vysokým krvným tlakom.