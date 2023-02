Nórsko urobilo päťročný plán pomoci Ukrajine v objeme 7,27 mld. eur

Oslo 6. februára (TASR) - Nórska vláda vypracovala päťročný plán pomoci Ukrajine v celkovej hodnote 75 miliárd nórskych korún (7,27 miliardy eur). Plán počíta aj s pomocou pre iné štáty, najmä z tzv. globálneho juhu, ktoré zasiahla vojna na Ukrajine.



"Navrhujeme, aby Nórsko poskytlo Ukrajine záväzný a trvalý príspevok," informoval premiér Jonas Gahr Störe podľa agentúry AFP. Z nej čerpala aj TASR.



"Navrhujeme, aby sa Ukrajine poskytlo 15 miliárd (nórskych) korún ročne počas piatich rokov, teda (spolu) 75 miliárd korún," dodal po tom, ako opozičným lídrom predstavil podrobnosti plánu.



Očakáva sa, že balík sa bude týkať humanitárnej a vojenskej pomoci Ukrajine a na tento rok bude rozdelený rovným dielom.



Störe pre agentúru Reuters povedal, že ide o najväčší program pomoci v histórii Nórska pre inú krajinu. Uviedol tiež, že financie budú rozdelené podľa priorít stanovených ukrajinskou vládou, ale nie nevyhnutne presunuté na štátne inštitúcie, aby sa predišlo hrozbe korupcie.



Tranže na humanitárne potreby tak môžu ísť priamo organizáciám pôsobiacim v tejto oblasti, doplnil Störe. Konečnú výšku balíka pomoci môže ešte zmeniť parlament, v ktorom stredoľavá vláda nemá väčšinu a pri schvaľovaní zákonov sa spolieha na podporu ostatných strán, poznamenala AFP. Hlavná opozičná strana v parlamente, konzervatívci, však už medzičasom oznámila, že projekt podporí.



Premiér Störe tiež navrhol zvýšenie pomoci o päť miliárd nórskych korún pre "krajiny (globálneho) juhu, ktoré sú najviac postihnuté vojnou na Ukrajine", a to najmä z dôvodu rastúcich cien potravín a komodít.



Nórska vláda bola minulý rok ostro kritizovaná za to, že znížila svoj rozpočet na rozvojovú pomoc pre rok 2023 – napriek tomu, že krajina v dôsledku vojny na Ukrajine zaznamenala prudký nárast príjmov z plynu.



Nórsko je po Rusku druhým najväčším producentom ropy v Európe. V roku 2022 sa stala najväčším dodávateľom plynu do Európskej únie po tom, čo sa dodávky zemného plynu z Ruska znížili takmer na nulu. Nórsky fond národného bohatstva získal minulý rok z vývozu energie 108 miliárd dolárov, čo je takmer trojnásobok predchádzajúceho rekordu z roku 2008.