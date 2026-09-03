< sekcia Zahraničie
Nórsko zabavilo ruskú loď Profesor Molčanov na Špicbergoch
Zabaveniu lode predchádzala 24 hodín dlhá konfrontácia, uviedla americká právna firma Covington, ktorá zastupuje Naftogaz.
Autor TASR
Oslo 3. septembra (TASR) — Nórska pobrežná stráž zabavila v stredu pri arktickom súostroví Špicbergy ruskú loď Profesor Molčanov. Podľa súdneho rozhodnutia ide o súčasť odškodného 4,22 miliardy dolárov pre ukrajinskú energetickú firmu Naftogaz za majetok zabavený po okupácii a nezákonnej anexii Krymu v roku 2014. O odškodnom rozhodol arbitrážny súd v holandskom Haagu, píše TASR na základe správy agentúry AP.
Podľa guvernéra Špicbergov Larsa Fauseho išlo o súdny príkaz okresného súdu Nord-Troms vydaný 31. augusta, pričom loď nesmie opustiť súčasné miesto kotvenia pri banskej osade v Barentsburgu.
Zabaveniu lode predchádzala 24 hodín dlhá konfrontácia, uviedla americká právna firma Covington, ktorá zastupuje Naftogaz. Plavidlo sa využíva na komerčné expedičné plavby a od júna 2025 zabezpečuje pravidelnú nákladnú a osobnú dopravu na Špicbergy. Tento rok sa loď vydala na prvú plavbu k súostroviu z Murmanska v marci.
„Uisťujem vás, že právny tím spoločnosti Arktikugol (majiteľa lode) čoskoro vydá oficiálne právne stanovisko,“ citovala agentúra TASS ruského ministra pre rozvoj Ďalekého východu a Arktídy Alexeja Čekunkova.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila kroky nórskych úradov za „čisté pirátstvo“.
Rusko odmieta splniť rozhodnutie arbitrážneho súdu a spoločnosť Naftogaz sa preto obracia na vnútroštátne súdy so žiadosťou o vydanie príkazov na zaistenie ruských komerčných aktív.
„Je to ďalší dôležitý krok k nastoleniu spravodlivosti v súvislosti s nezákonným zabavením aktív spoločnosti Naftogaz na Kryme Ruskom. Rusko sa nemôže vyhnúť zodpovednosti len tým, že odmietne splniť rozhodnutie medzinárodnej arbitráže. Budeme sa naďalej usilovať o zaistenie ruských aktív po celom svete,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz Serhij Fedorenko.
Podľa guvernéra Špicbergov Larsa Fauseho išlo o súdny príkaz okresného súdu Nord-Troms vydaný 31. augusta, pričom loď nesmie opustiť súčasné miesto kotvenia pri banskej osade v Barentsburgu.
Zabaveniu lode predchádzala 24 hodín dlhá konfrontácia, uviedla americká právna firma Covington, ktorá zastupuje Naftogaz. Plavidlo sa využíva na komerčné expedičné plavby a od júna 2025 zabezpečuje pravidelnú nákladnú a osobnú dopravu na Špicbergy. Tento rok sa loď vydala na prvú plavbu k súostroviu z Murmanska v marci.
„Uisťujem vás, že právny tím spoločnosti Arktikugol (majiteľa lode) čoskoro vydá oficiálne právne stanovisko,“ citovala agentúra TASS ruského ministra pre rozvoj Ďalekého východu a Arktídy Alexeja Čekunkova.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila kroky nórskych úradov za „čisté pirátstvo“.
Rusko odmieta splniť rozhodnutie arbitrážneho súdu a spoločnosť Naftogaz sa preto obracia na vnútroštátne súdy so žiadosťou o vydanie príkazov na zaistenie ruských komerčných aktív.
„Je to ďalší dôležitý krok k nastoleniu spravodlivosti v súvislosti s nezákonným zabavením aktív spoločnosti Naftogaz na Kryme Ruskom. Rusko sa nemôže vyhnúť zodpovednosti len tým, že odmietne splniť rozhodnutie medzinárodnej arbitráže. Budeme sa naďalej usilovať o zaistenie ruských aktív po celom svete,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz Serhij Fedorenko.