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Nórsko zabavilo ruskú loď Profesor Molčanov na Špicbergoch

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zabaveniu lode predchádzala 24 hodín dlhá konfrontácia, uviedla americká právna firma Covington, ktorá zastupuje Naftogaz.

Autor TASR
Oslo 3. septembra (TASR) — Nórska pobrežná stráž zabavila v stredu pri arktickom súostroví Špicbergy ruskú loď Profesor Molčanov. Podľa súdneho rozhodnutia ide o súčasť odškodného 4,22 miliardy dolárov pre ukrajinskú energetickú firmu Naftogaz za majetok zabavený po okupácii a nezákonnej anexii Krymu v roku 2014. O odškodnom rozhodol arbitrážny súd v holandskom Haagu, píše TASR na základe správy agentúry AP.

Podľa guvernéra Špicbergov Larsa Fauseho išlo o súdny príkaz okresného súdu Nord-Troms vydaný 31. augusta, pričom loď nesmie opustiť súčasné miesto kotvenia pri banskej osade v Barentsburgu.

Zabaveniu lode predchádzala 24 hodín dlhá konfrontácia, uviedla americká právna firma Covington, ktorá zastupuje Naftogaz. Plavidlo sa využíva na komerčné expedičné plavby a od júna 2025 zabezpečuje pravidelnú nákladnú a osobnú dopravu na Špicbergy. Tento rok sa loď vydala na prvú plavbu k súostroviu z Murmanska v marci.

„Uisťujem vás, že právny tím spoločnosti Arktikugol (majiteľa lode) čoskoro vydá oficiálne právne stanovisko,“ citovala agentúra TASS ruského ministra pre rozvoj Ďalekého východu a Arktídy Alexeja Čekunkova.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila kroky nórskych úradov za „čisté pirátstvo“.

Rusko odmieta splniť rozhodnutie arbitrážneho súdu a spoločnosť Naftogaz sa preto obracia na vnútroštátne súdy so žiadosťou o vydanie príkazov na zaistenie ruských komerčných aktív.

„Je to ďalší dôležitý krok k nastoleniu spravodlivosti v súvislosti s nezákonným zabavením aktív spoločnosti Naftogaz na Kryme Ruskom. Rusko sa nemôže vyhnúť zodpovednosti len tým, že odmietne splniť rozhodnutie medzinárodnej arbitráže. Budeme sa naďalej usilovať o zaistenie ruských aktív po celom svete,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz Serhij Fedorenko.
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