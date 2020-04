Nórsko začína po mesiaci znovu otvárať materské školy

Oslo 20. apríla (TASR) - Nórsko, ktoré tvrdí, že má nákazu novým koronavírusom už pod kontrolou, začalo v pondelok po mesiac trvajúcom zatvorení otvárať predškolské zariadenia. Informoval o tom dopisovateľ tlačovej agentúry AFP.



Úrady uviedli, že znovuotvorenie materských škôl je možné, lebo deti postihlo ochorenie COVID-19 v menšej miere než dospelých. Niektorí rodičia však vyjadrili voči tomuto rozhodnutiu výhrady.



Ide o prvú fázu v rámci postupného uvoľňovania obmedzení, zavedených vládou v krajine v dôsledku pandémie koronavírusu, informovala agentúra AP.



Nórska vláda ešte 8. apríla oznámila, že žiaci prvej až štvrtej triedy základných škôl sa budú môcť do svojich lavíc vrátiť 27. apríla, zatiaľ čo vyššie ročníky sa znovu otvoria ešte "pred letom".



Nórska premiérka Erna Solbergová novinárom vtedy povedala, že už je to "26 dní, čo sme zmenili spôsob, akým žijeme svoje životy". Podľa nej sa ukázalo, že vládne nariadenia prijaté na zamedzenie šírenia infekcie fungujú.



Nórsko sa postupným uvoľňovaním obmedzujúcich opatrení pridá ku krajinám ako Rakúsko či Dánsko, ktoré plány na takéto kroky tiež avizovali.



Solbergová ešte 12. marca oznámila zavedenie "najprísnejších a najnepríjemnejších opatrení", aké kedy Nórsko zažilo počas "obdobia mieru". V krajine sa v súlade s týmito obmedzeniami zatvorili bary, plavárne, telocvične, kaderníctva, masážne salóny či tetovacie štúdiá.



Otvorené mohli v Nórsku po tomto termíne naďalej zostať reštaurácie, avšak bez možnosti servírovania prostredníctvom tzv. švédskych stolov. Museli pritom tiež zabezpečiť, že ich zákazníci budú od seba udržiavať minimálne metrovú vzdialenosť. Každý, kto sa do Nórska vrátil zo zahraničia, zároveň musel v súlade s prijatými opatreniami absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.