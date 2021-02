V Nórsku zadržali sýrskeho prisťahovalca pre možné plánovanie útoku

Oslo 5. februára (TASR) - V Nórsku zadržali 16-ročného sýrskeho prisťahovalca podozrivého z plánovania útoku na nezistený cieľ, uviedla v piatok nórska Policajná bezpečnostná služba (PST). Informovala o tom agentúra AFP.



Podozrivý, ktorého zadržali vo štvrtok, žije v metropole Oslo niekoľko rokov, uviedol hovorca PST Trond Hugubakken. "Je podozrivý z plánovania útoku. Je to závažnejšie ako bežné prípady účasti alebo pokusu o účasť v teroristickej organizácii," povedal.



Tínedžer sa v piatok postavil pred sudcu, ktorý ho mal vypočuť v súvislosti s jeho zadržaním. PST požiadala, aby sa vypočutie konalo za zatvorenými dverami.



O cieli útoku neboli poskytnuté žiadne informácie, vie sa iba, že mal byť v Nórsku.



"Zadržaný tvrdí, že je nevinný, a žiada o prepustenie. Pre jeho vek nie je možné rozhodnúť o väzbe," uviedol pre AFP jeho právnik Andreas Berg Fevang.



Podľa tamojšieho denníka Verdens Gang (VG) je tínedžer podporovateľom extrémistickej organizácie Islamský štát a do Nórska prišiel v rámci programu na zlúčenie rodín.



"V posledných rokoch sme boli svedkami toho, ako sa mladí vrátane 13- alebo 14-ročných detí radikalizujú v krajne pravicových alebo radikálnych islamistických skupinách," povedal Hugubakken. "Je to znepokojujúci trend," dodal. PST nevylúčila ďalšie zatýkanie.



Nórska polícia v piatok obvinila z účasti v teroristickej organizácii aj 30-ročnú Nórku pakistanského pôvodu, ktorá bola vlani z humanitárnych dôvodov repatriovaná z utečeneckého tábora al-Hol v severovýchodnej Sýrii.