Nórsko zakázalo vstup do krajiny cudzincovi, ktorý porušil karanténu

Oslo 3. septembra (TASR) - Nórska polícia vyhostila cudzinca, ktorý porušil karanténne pravidlá, a vyrubila mu pokutu v prepočte 1900 eur. Imigračné úrady mu navyše zakázali vstup do krajiny na najbližšie dva roky. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Muža pristihli pri porušovaní karanténnych nariadení v okrese Möre og Romsdal na západe krajiny - zhruba týždeň po tom, čo pricestoval do Nórska z Nemecka cez Holandsko.



Nórsko v súvislosti s novým koronavírusom zaviedlo desaťdňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z väčšiny európskych krajín vrátane Nemecka a Holandska.



Mužovi, ktorý bol v Nórsku u niekoho na návšteve, uložili pokutu 20.000 nórskych korún (1900 eur). Imigračné úrady mu zároveň zakázali vstup do krajiny na najbližšie dva roky.



Polícia odmietla zverejniť mužovu totožnosť alebo štátnu príslušnosť. Uviedla len, že nepochádza z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Do EHP okrem 27 členských štátov EÚ patria aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.