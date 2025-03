Nórsko zatvorilo ambasádu v Južnom Sudáne

Oslo 26. marca (TASR) - Nórsko v stredu oznámilo dočasné uzavretie svojho veľvyslanectva v Južnom Sudáne. K tomuto rozhodnutiu pristúpilo z bezpečnostných dôvodov a zároveň vyzvalo svojich občanov na odchod z krajiny, zatiaľ čo tam prebiehajú násilne zrážky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Už niekoľko týždňov prebiehajú v Južnom Sudáne boje medzi jednotkami prezidenta Salvu Kiira a militantnými silami, ktoré údajne spolupracujú s prvým viceprezidentom Riekom Macharom. Zrážky spôsobili, že dohoda o rozdelení moci z roku 2018 je čoraz krehkejšia a hrozí, že krajina sa opäť vráti k občianskej vojne.



„Bezpečnostná situácia v Južnom Sudáne sa v poslednom čase prudko zhoršila. Má to vplyv predovšetkým na civilné obyvateľstvo krajiny, ale aj bezpečnosť a slobodu pohybu našich zamestnancov,“ uviedol nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide. „Rozhodli sme sa preto dočasne uzavrieť naše veľvyslanectvo v Džube až do odvolania,“ dodal vo vyhlásení.



Nórske ministerstvo zahraničných vecí v samostatnom vyhlásení odporučilo svojim občanom, aby necestovali do Južného Sudánu. Zároveň vyzvalo tých, ktorí sa tam nachádzajú, aby opustili krajinu. Až do odvolania bude diplomatické záležitosti týkajúce sa Južného Sudánu spravovať nórske veľvyslanectvo v Nairobi.



Južný Sudán je najmladším štátom sveta, ktorý získal nezávislosť v roku 2011. Krátko po tom sa však v krajine začala občianska vojna, v ktorej zahynulo približne 400.000 ľudí, dokým sa v roku 2018 nepodarilo vytvoriť vládu národnej jednoty.