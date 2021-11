Nórsko opäť zavádza celoštátne protipandemické obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Oslo 12. novembra (TASR) - Nórsko sa rozhodlo znovu zaviesť celoštátne protiepidemické opatrenia zamerané na potlačenie šírenia nového typu koronavírusu. Tamojším mestám a obciam zároveň vláda umožní, aby používali tzv. covidpasy. Dôvodom je narastajúci počet nakazených. Oznámilo to v piatok tamojší premiér Jonas Gahr Störe, ktorého citovali agentúry AFP a Reuters.Nórsko, ktoré ešte v septembri zrušilo všetky reštrikcie, zároveň ponúkne od začiatku budúceho roka očkovanie treťou dávkou proticovidovej vakcíny všetkým osobám vo veku 18 a viac rokov. Ďalší lockdown však táto severská krajina nateraz nezavedie.dodal Störe.Nové opatrenia zahŕňajú povinné testovanie pre všetkých dospelých, ktorí prišli do kontaktu s nakazeným. Nezaočkovaní zdravotníci sa budú musieť testovať dvakrát do týždňa a zároveň nosiť rúška, uvádza AFP.V Nórsku dosiaľ podávali tretiu dávku proticovidovej vakcíny len osobám vo veku 65 a viac rokov, približuje Reuters. Prinajmenšom prvé dve dávky očkovacej látky už v tejto 5,4-miliónovej severskej krajine dostalo 87 percent dospelých osôb a 70 percent celej populácie.Napriek tomu tam v posledných dňoch dochádza k výraznému nárastu nakazených aj hospitalizovaných. Denne v krajine momentálne pribúda približne 1500 nakazených a viaceré oblasti už na svojom území zaviedli lokálne epidemiologické reštrikcie.V Nórsku očkujú obyvateľov vakcínami od spoločností BioNTech/Pfizer a tiež Moderna. Od septembra tieto látky podávajú všetkým vo veku 12 a viac rokov.Zhoršenie epidemickej situácie momentálne zažíva celá Európa, a to obzvlášť Nemecko a tiež východná i stredná Európa. Najviac zasiahnutí sú tam práve nezaočkovaní, píše AFP. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v tejto súvislosti upozornila, že Európa sa opätovne ocitla v "epicentre" pandémie.