Nórsko zavádza dočasné kontroly na svojich hraniciach

Oslo 12. októbra (TASR) - Nórsko po zvýšení stupňa teroristického ohrozenia zavádza dočasné kontroly na svojich hraniciach. Táto severská krajina nie je členom EÚ, ale patrí do európskeho schengenského priestoru. V sobotu to oznámila nórska polícia s tým, že opatrenie potrvá do 22. októbra. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Nórska tajná služba PST ešte 8. októbra rozhodla o vyhlásení druhého najvyššieho stupňa teroristického ohrozenia z celkového počtu päť. Dôvodom bolo narastajúce riziko útokov namierených najmä proti Židom a Izraelčanom. Na základe tohto opatrenia začali zvyčajne neozbrojení nórski policajti nosiť zbrane.



Zavedenie dočasných kontrol na hraniciach podľa polície súvisí s bližšie nešpecifikovanými hrozbami a so stupňom ohrozenia zvýšeným z "mierneho" na "vysoký". Nové kontroly sa však nebudú týkať všetkých cestujúcich a nie je dôvod očakávať zdržania na hraničných priechodoch, uistila polícia.



Nórsko je súčasťou schengenského priestoru, ktorý za normálnych okolností umožňuje cestovanie bez kontrol na vnútorných hraniciach. Nórsko má pozemné hranice so Švédskom a Fínskom. Obe sú členskými štátmi EÚ aj schengenu.



Švédsko zvýšilo stupeň pohotovosti na druhý najvyšší už v auguste minulého roka po incidentoch pálenia koránu, ktoré pobúrili moslimov a vyvolali aj hrozby zo strany džihádistov.