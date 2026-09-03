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Nórsko zavádza hraničné kontroly pred pohrebom kráľa Haralda V.
Do Nórska sa dá dostať cez pozemné hranice zo Švédska, Fínska a Ruska, očakáva sa však, že väčšina hostí priletí na medzinárodné letisko v Osle, píše DPA.
Autor TASR
Oslo 3. septembra (TASR) - Nórsko oznámilo zavedenie dočasných hraničných kontrol v súvislosti s pohrebom zosnulého kráľa Haralda V., ktorý sa uskutoční budúci týždeň v stredu 9. septembra, informovala vo štvrtok tlačová agentúra NTB, ktorú citovala agentúra DPA.
Cieľom týchto opatrení je zabrániť vstupu do krajiny osobám alebo skupinám, ktoré by sa mohli pokúsiť narušiť priebeh pohrebu, uviedla NTB s odvolaním sa na políciu. Kontroly budú prebiehať od 4. do 14. septembra.
Účasť na veľkom smútočnom obrade v hlavnom meste Oslo potvrdilo množstvo vysokopostavených zahraničných hostí vrátane niekoľkých členov európskych kráľovských rodín a vedúcich predstaviteľov.
„Naším cieľom je zaistiť bezpečnosť obyvateľov aj zahraničných hostí, ktorí pricestujú do Nórska pri príležitosti štátneho smútku,“ uviedla polícia.
Do Nórska sa dá dostať cez pozemné hranice zo Švédska, Fínska a Ruska, očakáva sa však, že väčšina hostí priletí na medzinárodné letisko v Osle, píše DPA.
Cieľom týchto opatrení je zabrániť vstupu do krajiny osobám alebo skupinám, ktoré by sa mohli pokúsiť narušiť priebeh pohrebu, uviedla NTB s odvolaním sa na políciu. Kontroly budú prebiehať od 4. do 14. septembra.
Účasť na veľkom smútočnom obrade v hlavnom meste Oslo potvrdilo množstvo vysokopostavených zahraničných hostí vrátane niekoľkých členov európskych kráľovských rodín a vedúcich predstaviteľov.
„Naším cieľom je zaistiť bezpečnosť obyvateľov aj zahraničných hostí, ktorí pricestujú do Nórska pri príležitosti štátneho smútku,“ uviedla polícia.
Do Nórska sa dá dostať cez pozemné hranice zo Švédska, Fínska a Ruska, očakáva sa však, že väčšina hostí priletí na medzinárodné letisko v Osle, píše DPA.