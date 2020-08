Nórsko zavádza karanténu pre cestujúcich z ďalších vybraných krajín

Oslo 12. augusta (TASR) - Nórsko sa vzhľadom na prudký nárast prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 rozhodlo rozšíriť povinnosť karantény pre osoby prichádzajúce z ďalších vybraných krajín. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie vlády v Osle.



Podľa tohto nariadenia, ktoré vstúpi do platnosti v sobotu, budú musieť desaťdňovú karanténu podstúpiť aj osoby, ktoré prichádzajú do Nórska z Poľska, Malty, Islandu, Cypru a Holandska, ako aj z Faerských ostrovov a niektorých regiónov Dánska a Švédska.



Nórska premiérka Erna Solbergová na tlačovej konferencii uviedla, že zmienené opatrenia vláda zaviedla preto, aby "každý mohol čo najskôr žiť svoj život čo najslobodnejšie". Upozornila, že všetky zahraničné cesty sú spojené s rizikom nákazy.



Vláda zároveň zopakovala odporúčania pre občanov Nórska, aby sa vyhli cestám do zahraničia.



Nórsko za uplynulý týždeň zaznamenalo podľa údajov zverejnených inštitútom verejného zdravotníctva (FHI) 357 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV2, čo predstavuje najvyšší sedemdňový nárast od apríla. Rekordných 1733 prípadov nákazy za jediný týždeň bolo potvrdených koncom marca.