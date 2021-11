Nórsko zavádza pandemické opatrenia, ľuďom odporúčajú nosiť rúška

Oslo 30. novembra (TASR) - Nórsko zaviedlo nové protipandemické opatrenia a odporúčania zamerané na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19. Ľuďom úrady odporúčajú nosiť rúška a respirátory pri kontakte s pracovníkmi v zdravotníctve a sociálnych službách, vo verejnej doprave, ako aj pri nakupovaní – ak nie je možné udržať bezpečný odstup. Oznámil to v utorok tamojší premiér Jonas Gahr Störe, informovala agentúra AFP.



Od stredy sa budú musieť ľudia žijúci v jednej domácnosti s infikovanou osobou izolovať až do negatívneho testu na covid. Toto opatrenie sa týka všetkých dospelých osôb bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. Deťom sa to iba odporúča, povedal Störe. Ľudia nakazení koronavírusom budú musieť podstúpiť päťdňovú karanténu, píše AFP.



Störe tiež zdôraznil, že pandémia ešte neskončila, iba prešla do ďalšej fázy. Je preto podľa neho nevyhnutné naučiť sa s vírusom žiť a mať jeho šírenie pod kontrolou. Premiér tiež vyzval všetkých občanov na vakcináciu a preočkovanie posilňujúcou dávkou, keď na ňu budú mať nárok. Nórska vláda a úrady podľa Störeho pozorne sledujú situáciu ohľadom nového koronavírusového variantu omikron, ktorý – ako uviedol premiér – vzbudzuje medzi ľuďmi neistotu.



Nórsku sa relatívne dobre darilo udržať pandémiu pod kontrolou a koncom septembra v krajine zrušili väčšinu obmedzení. V dôsledku zhoršenia epidemickej situácie tam však vláda v polovici novembra opätovne zaviedla niektoré opatrenia.



Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa hodnota sedemdňovej incidencie, teda počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na 100.000 obyvateľov, pohybuje na úrovni 480.



Podľa údajov Nórskeho úradu verejného zdravotníctva (NIPH) je v tejto 5,4-miliónovej krajine plne zaočkovaných 87,8 percent dospelej populácie. V súvislosti s covidom doteraz evidujú v Nórsku 1177 úmrtí.