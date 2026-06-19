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Nórsko zavedie takmer úplný zákaz AI na základných školách
Na vyšších stredných školách by sa študenti vo veku od 17 do 19 rokov mali naučiť AI správne používať, aby boli pripravení na ďalšie vzdelávanie a prácu, dodala vláda.
Autor TASR
Oslo 19. júna (TASR) - Nórsko zavádza takmer úplný zákaz používania generatívnych nástrojov umelej inteligencie (AI) pre žiakov základných škôl a obmedzuje ich používanie aj vo vzdelávaní starších študentov. V piatok to oznámil nórsky premiér Jonas Gahr Störe, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Používanie AI zvyšuje riziko, že malé deti vynechajú dôležité kroky vo svojom vzdelávaní, vyhlásil Störe na piatkovej tlačovej konferencii. Cieľom opatrenia je podľa jeho slov predísť negatívnemu vplyvu AI na učenie.
„V škole je najdôležitejšie, aby sa naše deti naučili čítať, písať a počítať,“ zdôraznil premiér. Potvrdil, že nové pravidlá budú zavedené od nového školského roka, ktorý začína koncom augusta.
Žiaci od prvého do siedmeho ročníka vo veku šesť až 13 rokov by spravidla nemali používať AI, zatiaľ čo žiaci nižších stredných škôl vo veku od 14 do 16 rokov môžu tieto nástroje opatrne používať pod dohľadom učiteľov, uviedla vláda.
Na vyšších stredných školách by sa študenti vo veku od 17 do 19 rokov mali naučiť AI správne používať, aby boli pripravení na ďalšie vzdelávanie a prácu, dodala vláda.
V súvisiacom vyhlásení v piatok zároveň avizovala, že navrhne legislatívu na financovanie väčšieho využívania kníh v triedach. Závislosť od kníh a ručného písania sa v Nórsku postupne znižovala, keďže krajina do tried začala zavádzať počítače v 90. rokoch minulého storočia a tablety od roku 2010, pripomína Reuters.
Agentúra tiež uvádza, že vzhľadom na všeobecný pokles výsledkov vzdelávacích testov nórska vláda už v roku 2024 zakázala používanie smartfónov v školách a vrátila učiteľom väčšie právomoci pri presadzovaní disciplíny v triedach. V apríli oznámila plány na zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov.
Používanie AI zvyšuje riziko, že malé deti vynechajú dôležité kroky vo svojom vzdelávaní, vyhlásil Störe na piatkovej tlačovej konferencii. Cieľom opatrenia je podľa jeho slov predísť negatívnemu vplyvu AI na učenie.
„V škole je najdôležitejšie, aby sa naše deti naučili čítať, písať a počítať,“ zdôraznil premiér. Potvrdil, že nové pravidlá budú zavedené od nového školského roka, ktorý začína koncom augusta.
Žiaci od prvého do siedmeho ročníka vo veku šesť až 13 rokov by spravidla nemali používať AI, zatiaľ čo žiaci nižších stredných škôl vo veku od 14 do 16 rokov môžu tieto nástroje opatrne používať pod dohľadom učiteľov, uviedla vláda.
Na vyšších stredných školách by sa študenti vo veku od 17 do 19 rokov mali naučiť AI správne používať, aby boli pripravení na ďalšie vzdelávanie a prácu, dodala vláda.
V súvisiacom vyhlásení v piatok zároveň avizovala, že navrhne legislatívu na financovanie väčšieho využívania kníh v triedach. Závislosť od kníh a ručného písania sa v Nórsku postupne znižovala, keďže krajina do tried začala zavádzať počítače v 90. rokoch minulého storočia a tablety od roku 2010, pripomína Reuters.
Agentúra tiež uvádza, že vzhľadom na všeobecný pokles výsledkov vzdelávacích testov nórska vláda už v roku 2024 zakázala používanie smartfónov v školách a vrátila učiteľom väčšie právomoci pri presadzovaní disciplíny v triedach. V apríli oznámila plány na zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov.