Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Zahraničie

Nórsko zaznamenalo najteplejší rok v histórii meraní

.
Na snímke miesto v Longyearbyen na Špicbergoch. Foto: FOTO TASR - Ian Harding

Ako ďalší dôkaz klimatickej zmeny meteorológovia 22. decembra namerali štyristupne Celzia v Longyearbyene.

Autor TASR
Oslo 7. januára (TASR) - Nórsko v roku 2025 zaznamenalo svoj najteplejší rok v histórii meraní, a to po horúcom letnom období a nezvyčajne miernej zime. V stredu o tom informoval Nórsky meteorologický inštitút, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Ako ďalší dôkaz klimatickej zmeny meteorológovia 22. decembra namerali štyristupne Celzia v Longyearbyene, hlavnom meste súostrovia Špicbergy (Svalbard) v Arktíde – teplejšie než v ten deň v španielskej Seville (tristupne Celzia) a tureckej Ankare (jedenstupeň Celzia).

„Je to skutočne rekordný rok. Mnohé oblasti v Nórsku zažili rekordne horúce leto s výraznou vlnou horúčav v júli. Toto samozrejme ovplyvnilo celkovú bilanciu roka, pričom pred Vianocami sme zaznamenali tiež nezvyčajne teplú neskorú jeseň a začiatok zimy,“ ozrejmil klimatológ z Nórskeho meteorologického inštitútu Hans Olav Hygen.

Priemerné teploty v Nórsku boli vlani o 1,5 stupňa Celzia vyššie než obvykle v porovnaní s obdobím rokov 1991 – 2020 a o 2,8 stupňa Celzia nad priemerom pred priemyselnou érou (1871 – 1900), uviedol inštitút. „Očakávame, že teploty, aké sme zaznamenali v roku 2025, sa v budúcnosti budú objavovať častejšie,“ varovala Amalie Skalevagová, ďalšia výskumníčka inštitútu.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Týždenník: Silnejší môže všetko