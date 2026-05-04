Nórsko získalo z Nemecka prvé moderné tanky Leopard 2A8NO
Nórsko výrazne investuje do dlhodobého obranného programu, keď v roku 2024 tamojší parlament schválil 12-ročný plán v hodnote 146 miliárd eur.
Autor TASR
Oslo 4. mája (TASR) - Nemecko dodalo Nórsku ako prvej zahraničnej krajine prvé dva tanky nového variantu Leopard 2A8NO. Výrazne sa tým posilnia obrnené kapacity NATO na jej severnom krídle, pričom najmodernejší európsky tank doteraz slúžil iba v nemeckej armáde. TASR o tom píše podľa webu Army Recognition.
Označenie NO v názve Leopard 2A8NO znamená, že tank je prispôsobený špecifickým požiadavkám Nórska najmä v elektronike, digitálnej architektúre, komunikačných systémoch a príprave na arktické podmienky.
Jeho hlavnú výzbroj tvorí 120 mm hladký kanón Rheinmetall L55A1. Ide o dlhšiu verziu kanóna s vyšším tlakom v komore, čo zvyšuje výkon munície s dostrelom až päť kilometrov. Aktívna ochrana EuroTrophy je európskou verziou pôvodne izraelského systému a tank ešte pred zásahom chráni proti RPG a protitankovým riadeným strelám a dronom. Nórsko integrovalo do výbavy vlastné digitálne systémy.
Súčasťou výbavy sú termovízne zameriavače pre strelca aj veliteľa, laserový diaľkomer a balistický počítač schopný aplikovať korekcie v reálnom čase na základe údajov o okolitom prostredí.
Nórsku objednávku tvorí 54 tankov za približne 23 miliárd nórskych korún (asi dve miliardy eur), z nich 17 kusov bude dodaných kompletne zmontovaných z Nemecka, 37 dokončí spoločnosť nórska spoločnosť Ritek v Levangeri severne od Nordheimu.
Zmluva o verejnom obstarávaní bola podpísaná vo februári 2023 so spoločnosťou KNDS (Krauss-Maffei Wegmann + Nexter) ako hlavným dodávateľom. Pôvodne zahŕňala konfiguráciu Leopard 2A7NO, ktorá sa zmenila na modernejší Leopard 2A8NO. Nahradia 36 tankov Leopard 2A4NO, ktoré sú v službe od začiatku roku 2000.
Nórsko výrazne investuje do dlhodobého obranného programu, keď v roku 2024 tamojší parlament schválil 12-ročný plán v hodnote 146 miliárd eur. V roku 2026 sa to zvýšilo o ďalších 10 miliárd eur na posilnenie bezpečnosti krajiny.
Zmluvy o dodávke tankov Leopard 2A8 už majú okrem domáceho Nemecka (123 ks) a Nórska (54) podpísané aj Česko (44 s možnosťou zvýšenia až na 58), Litva (44), Švédsko (44), Holandsko (46) a Chorvátsko (44).
