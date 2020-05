Nórsko zmierni obmedzenia na hraniciach

Oslo 13. mája (TASR) – Nórsko umožní občanom Európskej únie vstup do krajiny v prípade, že majú povolenie na pobyt alebo navštevujú rodinu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Ministerka spravodlivosti Monica Maelandová v stredu v stanovisku uviedla, že okrem občanov Európskej únie nariadenia platí aj pre občanov Spojeného kráľovstva, Islandu a Lichtenštajnska. Stanovisko ďalej uvádza, že do krajiny budú môcť vstúpiť takisto sezónni pracovníci.



Nórsko v uplynulých dňoch zmierňuje opatrenia zavedené v boji s koronavírusom. V pondelok sa mohli otvoriť všetky školy. Ešte koncom apríla sa do škôl mohli vrátiť žiaci 1. - 4. ročníka.



Jednu zo škôl v Osle v pondelok navštívila aj nórska premiérka Erna Solbergová spoločne s ministerkou školstva Guri Melbyovou. Solbergová pre denník Verdens Gang (VG) povedala, že niektoré školy možno budú musieť cez letné prázdniny zorganizovať výučbu pre žiakov, ktorí počas štúdia na diaľku "zaostali". Nórsko dosiaľ potvrdilo celkovo 8157 prípadov nákazy koronavírusom. Chorobe COVID-19 podľahlo 228 ľudí.