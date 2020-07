V Nórsku opäť platí karanténa pre cestujúcich zo Španielska

Oslo 25. júla (TASR) - Nórsko v piatok vzhľadom na nárast prípadov ochorenia COVID-19 opätovne zaviedlo karanténu pre osoby prichádzajúce zo Španielska, ale zároveň vyhlásilo, že tieto reštrikcie sa nebudú týkať filmárskeho štábu, ktorý príde do krajiny nakrúcať najnovší diel série Mission: Impossible. Píše o tom agentúra AFP.



Hlavný predstaviteľ tohto thrilleru Tom Cruise a zvyšok štábu budú môcť vstúpiť na územie Nórska na jeseň. Filmovať tam budú scény do siedmeho pokračovania tejto akčnej série bez toho, aby sa bez ohľadu na svoj pobyt v predchádzajúcich destináciách museli podrobiť akýmkoľvek karanténnym požiadavkám.



Nakrúcanie "sa uskutoční za prísneho zdravotného režimu a členovia produkcie budú počas pobytu v Nórsku držaní mimo ostatných", uviedla nórska ministerka poľnohospodárstva Olaug Bollestadová.



Filmovanie, sčasti dotované Nórskym filmovým inštitútom (NFI) vo výške takmer päť miliónov eur, sa bude odohrávať v prostredí majestátnych fjordov na severozápade krajiny.



Bollestadová dodala, že Cruisov film je dôležitý pre propagáciu "prírody, kultúry a histórie" Nórska, ktoré sa objavilo už aj v predchádzajúcej časti Mission: Impossible - Fallout (2018).



Cestujúci zo Španielska budú musieť po príchode do Nórska podstúpiť desaťdňovú karanténu, podobne ako osoby prichádzajúce z Portugalska, Luxemburska, Chorvátska, Rumunska a Bulharska.



Nórsko má momentálne pandémiu COVID-19 pod kontrolou; v piatok boli hospitalizovaní iba traja ľudia s koronavírusom. Krajina celkovo zaznamenala od vypuknutia pandémie 9085 prípadov nákazy a 255 súvisiacich úmrtí.