Nórsko zrušilo väčšinu protipandemických obmedzení

Oslo 1. februára (TASR) - Nórsko s okamžitou platnosťou ruší väčšinu doterajších protipandemických opatrení. Podľa vlády je totiž nepravdepodobné, že by pokračujúci nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom ohrozil fungovanie zdravotníctva. V utorok to oznámil premiér Jonas Gahr Störe, ktorého citovala agentúra Reuters.



Reštaurácie budú môcť opäť podávať alkohol po jedenástej hodine večer, práca z domu už nebude povinná a ruší sa aj limit desiatich osôb pri návšteve jednej domácnosti, povedal Störe na tlačovej konferencii.



Nórsko v decembri pristúpilo k sprísneniu opatrení v súvislosti s obavami zo šírenia variantu omikron. Podľa vlády už väčšina z týchto obmedzení nie je potrebná.



"Aj keď sa mnoho ľudí nakazí, stále je menej tých, ktorí sú hospitalizovaní. Dobre nás chráni očkovanie. To znamená, že môžeme uvoľniť mnohé opatrenia, aj keď počet infikovaných rýchlo pribúda," dodal Störe.



Vláda však bude vyžadovať, aby ľudia v preplnených priestoroch dodržiavali najmenej metrové rozstupy a nosili rúška.



K podobných krokom pristúpilo aj susedné Dánsko a ďalšie európske krajiny vrátane Británie, Írska a Holandska. Tie v posledných týždňoch zmiernili alebo odstránili obmedzenia v snahe obnoviť normálny chod krajiny.