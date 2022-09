Nórsko zvýši bezpečnosť na hraniciach s Ruskom

Oslo 30. septembra (TASR) - Nórsko na hraniciach s Ruskom zvýši bezpečnosť a v prípade potreby ich úplne uzavrie. V piatok to oznámila nórska ministerka spravodlivosti a verejnej bezpečnosti Emilie Mehlová. TASR informuje podľa správy agentúry správy AFP.



Hraničný priechod Storskog bol v uplynulých dňoch pre Rusov s turistickými vízami prakticky jedinou možnosťou na vstup do schengenského priestoru.



"Polícia má nad Storskogom pevnú kontrolu a teraz posilňujeme našu prítomnosť v pohraničnej oblasti za hraničným priechodom," povedala Mehlová. V oblasti bude od piatka lietať policajný vrtuľník s infračervenými senzormi na odhaľovanie nelegálneho prekročenia hranice.



Nórsko na rozdiel od susedného Fínska ešte neuzavrelo hranice pre ruských občanov. Mehlová však povedala, že v prípade potreby to rýchlo urobia a takáto zmena môže nastať v krátkom čase. Nórsko nie je členským štátom Európskej únie, no je súčasťou európskeho schengenského priestoru, pripomína AFP.



Desaťtisíce Rusov sa rozhodli utiecť do zahraničia po vyhlásení čiastočnej mobilizácie. Fínsko minulý týždeň zaznamenalo na hraniciach s Ruskom najrušnejší víkend v tomto roku. Do krajiny počas neho prišlo takmer 16.900 Rusov.



Nórska polícia uviedla, že počet prichádzajúcich z Ruska je stále v norme. Vo štvrtok to bolo cez priechod Storskog iba 160 ľudí, pričom 137 z nich malo turistické víza. V stredu prešlo priechodom z ruského územia 300 ľudí a v utorok zhruba 380, dodala polícia.