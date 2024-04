Nórsko zvyšuje pomoc pre Ukrajinu vyhradenú na tento rok

Oslo 30. apríla (TASR) - Nórsko sa rozhodlo zvýšiť vojenskú a humanitárnu pomoc, ktorú tento rok vyhradilo pre Ukrajinu, a to o sedem miliárd nórskych korún (takmer 600 miliónov eur) na celkových 22 miliárd korún (1,86 miliardy eur). Oznámil to v utorok nórsky premiér Jonas Gahr Störe, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Zmienených sedem miliárd nórskych korún sa na tento rok presunie z balíka v hodnote až 75 miliárd korún (6,34 miliardy eur), ktorý Nórsko prisľúbilo Ukrajine na vojenskú a humanitárnu pomoc pre roky 2023 až 2027 a ktorého celková výška sa nezmení.



"Pre obyvateľov Ukrajiny je to otázka života a smrti," povedal na margo zrýchlenej pomoci novinárom Störe. Zároveň zdôraznil, že Rusko na Ukrajine zámerne bombarduje nemocnice, obytné oblasti a elektrárne. "Je to aj otázka bezpečnosti a stability v Európe, a teda aj v Nórsku," dodal v súvislosti s pomocou.



Z presunutých siedmich miliárd nórskych korún je šesť určených na vojenskú pomoc, predovšetkým na protivzdušnú obranu a muníciu, ktoré Ukrajina naliehavo potrebuje. Nórsko podľa slov premiéra prispeje na financovanie nemeckej aj českej iniciatívy v týchto dvoch oblastiach.



Zo 75-miliardového balíka určeného pre Ukrajinu odčerpá Nórsko do konca roka 2024 približne 39,5 miliardy nórskych korún.



Nórsko je významným svetovým producentom ropy a zemného plynu, z čoho po ruskej invázii na Ukrajinu v dôsledku nárastu ich cien aj značne profitovalo. Táto severská krajina je však podľa Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku zároveň aj jedným z najväčších finančných podporovateľov Ukrajiny, odkedy ju vo februári 2022 napadlo Rusko.